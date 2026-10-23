Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği - Son Dakika
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Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

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Brown\'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği
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Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown, Galatasaray derbisi öncesinde radikal bir karar alarak örgülerini kestirdi. Yıldız futbolcunun yeni tarzı kısa sürede dikkat çekti.

Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, İngiliz sol bek Archie Brown'dan sürpriz bir hamle geldi. 

DERBİ ÖNCESİ SÜRPRİZ HAMLE

Etkili oyunu kadar ikonik saç stiliyle de tanınan 24 yaşındaki futbolcu, kritik maç öncesinde imajını tamamen yeniledi. Sarı-lacivertli taraftarların saha içindeki hırsıyla takdirini kazanan Brown, uzun süredir kullandığı örgü saçlarını kestirdi. Sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaşan İngiliz sol bek, görüntüsüyle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı. 

Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Brown, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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