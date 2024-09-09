BTÜ Akademisyenleri Kıtalararası Yüzücü Unvanı Aldı - Son Dakika
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BTÜ Akademisyenleri Kıtalararası Yüzücü Unvanı Aldı

BTÜ Akademisyenleri Kıtalararası Yüzücü Unvanı Aldı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen yüzme yarışlarında önemli başarılar elde ederek 'kıtalararası yüzücü' unvanı kazandı. İki yarışta toplam 11.5 kilometre mesafe kateden akademisyenler, uluslararası alanda prestijli bir başarı elde etti.

09.09.2024 12:35
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İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen yüzme yarışlarına, BTÜ'lü akademisyenler damgasını vurdu. BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı, 5 gün içerinde gerçekleştirilen iki farklı organizasyonda İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçerek, 'kıtalararası yüzücü' unvanı aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlendi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı'nın da yarışmacı olarak yer aldığı organizasyona, 80 ülkeden 2 bin 836 kişi katıldı. Kanlıca Vapur İskelesi'nden başlayarak, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda yaklaşık 6.5 kilometrede son bulan yarışta, kendi kategorilerinde Prof. Dr. Beyhan Bayhan 1 saat 2 dakika 3 saniyelik yüzüş süresiyle 84'üncü, Prof. Dr. Erinç Dobrucalı ise 57 dakika 27 saniyelik derecesiyle 29'uncu olarak yarışı tamamladı.

Kıtalararası yüzücü unvanına kavuştular

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde düzenlenen 37. Çanakkale Boğaz Yarışı ise 5 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirildi. 30 farklı ülkeden 1300 yarışmacının katıldığı yarışmada ise Prof. Dr. Beyhan Bayhan, 1 saat 25 dakika 45 saniyelik derecesiyle kendi yaş kategorisinde 76'ıncı, Prof. Dr. Erinç Dobrucalı 1 saat 21 saniyelik derecesiyle 10'uncu olarak yarışı tamamladı. Böylelikle, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını 5 gün içinde yüzerek geçen Prof. Dr. Bayhan ve Prof. Dr. Dobrucalı "kıtalararası yüzücü" unvanı almaya hak kazandı.

Çanakkale'de ilk 10'da

Geleneksel olarak düzenlenen prestijli iki yarışmayı beş gün içerisinde tamamlamanın verdiği heyecanı paylaşan BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "İstanbul'da 6,5, Çanakkale'de ise 5 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele ettik. Parkur zor ama bir o kadar da keyifliydi. Bu heyecan verici yarışa katılarak kıtalararası yüzücü unvanına kavuştuğum için mutluyum" dedi. BTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı ise "Dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılarla nefes kesen bu etkinlikte buluşmak çok keyifliydi. Özellikle Zafer Bayramı'nda şehitlerimizi anarak gerçekleşen yarış, bize ayrı bir heyecan verdi" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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