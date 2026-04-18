Bu görüntüden birkaç saniye sonra olanlar inanılmaz! Martılar sahayı istila etti

Avustralya A-League'de futbol sahalarında ender rastlanacak, bir o kadar da tatlı ve gülümseten anlar yaşandı. Melbourne Victory ile Newcastle Jets arasında oynanan lig mücadelesinin son dakikalarına, futbolculardan ziyade "davetsiz misafirler" damga vurdu.
Maçın bitmesine az bir süre kala uzatma anları oynanırken stadyuma akın eden yüzlerce martı, bir anda oyun alanına iniş yaptı. Zemini adeta beyaz bir örtü gibi kaplayan martılar, futbolcuların hareket alanını tamamen kısıtlayınca hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı.
Yaklaşık 3 dakika boyunca süren bu ilginç istila sırasında, görevliler ve oyuncular şaşkın bakışlarla kuşların sahayı terk etmesini bekledi. Martıların stadyumu kendi hallerinde terk etmesiyle birlikte, mücadele kaldığı yerden devam edebildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
İşte o anlardan kareler:
