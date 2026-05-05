Bu hamle seçim kazandırır! Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi\'den yönetime güçlü isim

Süper Lig devi Fenerbahçe’de başkan adaylığı sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ALİ AYTEMİZ LİSTEDE

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, başkan adayı Hakan Safi, yönetim kurulu listesine Aytemiz Petrol’ün kurucusu Ali Aytemiz’i dahil etti.

SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Safi’nin bu hamlesi, seçim sürecinde güçlü bir yönetim kadrosu oluşturma hedefi olarak yorumlandı. İş dünyasından önemli bir ismin listeye eklenmesi camiada dikkat çekti. 6-7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri ve hamleleri yakından takip ediliyor.