Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor

Spor

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Oruç tutmayanların karşısına böyle dikildi

Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile oynadığı ve sonunda sahanın savaş alanına döndüğü mücadelede yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

"HAYIR" DİYEREK ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Maç sonunda sahanın karışmasından sonra kadın güvenliklerin taraftarlara sadece "Hayır" diyerek engel olmaya çalışmaları ise çok konuşuldu.

TEPKİ YAĞIYOR

Böylesine önemli bir maça kadın güvenliklerin verilmesine futbolseverlerden tepki dolu binlerce yorum gelirken kadın güvenlikleerin o anlarda hayli korktuğu da görüldü.