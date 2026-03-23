Bu karenin değeri 20 milyon dolar

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in sosyal medya paylaşımı, üzerindeki lüks detaylarla gündeme oturdu.
İddialara göre Rodriguez'in paylaştığı fotoğraftaki toplam değer 20 milyon doları aştı. Paylaşımda yer alan lüks araç, mücevher ve saatler dikkat çekti.
Fotoğrafta yer alan Bugatti Centodieci'nin yaklaşık 13,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, nişan yüzüğünün ise 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Rodriguez'in kolundaki Patek Philippe marka saatlerin de dikkat çektiği paylaşımda, 5719/10G modelinin yaklaşık 700 bin dolar, 7118/1450R modelinin ise 450 bin dolar değerinde olduğu öne sürüldü.
Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından yoğun şekilde yorumlandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?