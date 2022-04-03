Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti - Son Dakika
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Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti

03.04.2022 22:33
Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı kart, penaltı ve gollerin yaşandığı maçta bordo-mavililer Cornelius'un golüyle öne geçerken Rosier, Kara Kartal'a 1 puanı getiren isim oldu. Karşılaşmanın sonunda lider Trabzonspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıkarken, Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temponun bir an olsun düşmediği mücadele 1-1 sona erdi.

CORNELIUS, TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda Batshuayi ile yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Mücadelenin ikinci yarısına ise Trabzonspor hızlı başladı. Bordo-mavililer 56. dakikada Cornelius'la 1-0 öne geçti.

Kırmızı kart, penaltı ve goller! Nefes kesen maçta Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı

ROSIER SKORU BELİRLEDİ

Bu dakikadan itibaren rakip kaleye çok adamla saldıran Beşiktaş'ta 69. dakikada Michy Batshuayi, penaltıyı gole çeviremedi. Bu pozisyondan yaklaşık 2 dakika sonra ise sahneye Rosier çıktı. 71. dakikada Fransız futbolcu attığı golle skora dengeyi getirdi. 80. dakikada Larin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü tehlikeli pozisyonlarda gole izin vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

Kırmızı kart, penaltı ve goller! Nefes kesen maçta Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı
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Son Dakika Spor Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti - Son Dakika


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