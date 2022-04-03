Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti - Son Dakika

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temponun bir an olsun düşmediği mücadele 1-1 sona erdi.

CORNELIUS, TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda Batshuayi ile yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Mücadelenin ikinci yarısına ise Trabzonspor hızlı başladı. Bordo-mavililer 56. dakikada Cornelius'la 1-0 öne geçti.

ROSIER SKORU BELİRLEDİ

Bu dakikadan itibaren rakip kaleye çok adamla saldıran Beşiktaş'ta 69. dakikada Michy Batshuayi, penaltıyı gole çeviremedi. Bu pozisyondan yaklaşık 2 dakika sonra ise sahneye Rosier çıktı. 71. dakikada Fransız futbolcu attığı golle skora dengeyi getirdi. 80. dakikada Larin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü tehlikeli pozisyonlarda gole izin vermedi ve maç 1-1 sona erdi.