TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi - Son Dakika
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TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

29.08.2022 11:08
TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 9 gün süren TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir etabıyla tamamlandı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 9 gün süren TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir etabıyla tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, TOSFED ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteğiyle gerçekleşen organizasyonun başlangıcı 20 Ağustos'ta Hatay'da yapıldı.

Toplam 84 araç ve 115 sporcunun katıldığı TransAnatolia Rally Raid, Hatay, Osmaniye, Feke, Bakırdağ, Melikgazi, Felahiye, Sivrialan, Kayseri, Develi, Aladağ, Çelikhan, Bolkar, Taşkale, Obruk, Tuz Gölü, Mihalıççık ve Eskişehir etaplarında toplam 2 bin 800 kilometreden oluştu.

Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleşen ödül töreniyle sona eren organizasyonun otomobil kategorisinde, Ahmet Bağce- Uğur Tepe birinci, Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek ikinci ve Mithat Diker-Erdal Oral ikilisi ise üçüncü oldu.

SSV kategorisinde, İsrafil Akyüz-Timur Sancak birinciliği, Barbaros Yangın-Ali Osman Kutanoğlu ikinciliği, İtalyan Federico Butto-Martino Albertini çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Kamyon kategorisinde yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi de yarışı ilk sırada tamamladı. Raid kategorisini kazanan ikili ise Turgay Düzcü-Anıl Gençtürk olurken, Jale Özel-Ayşegül Telli çifti ikinci ve Ahmet Terece ve Ulaş Germen ikilisi de üçüncü olarak podyuma çıktı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi - Son Dakika

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