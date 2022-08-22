Bodrumspor, kaptanını bırakmadı - Son Dakika
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Bodrumspor, kaptanını bırakmadı

22.08.2022 13:50
Bodrumspor, kaptanını bırakmadı

Bu yıl volaeybol 2. Ligi'ne yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu başarıda büyük katkısı olan takım kaptanı milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile yola devam ediyor.

Bu yıl volaeybol 2. Ligi'ne yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu başarıda büyük katkısı olan takım kaptanı milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile yola devam ediyor.

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 3 Avrupa CEV şampiyonluğu, milli takımla Akdeniz oyunları şampiyonlukları yaşayan sporcu, 200'den fazla milli formayı başarıyla taşıdı. Yıllarca Türkiye liglerinde Eczacıbaşı, Galatasaray ve Beşiktaş gibi başlıca takımlarda yer alan sporcu, Bodrumspor'un bölgesel lig şampiyonası maçlarında yeşil beyazlı formayı giymişti. Bodrumspor, Hakyemez ile yola devam kararı alarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Rıza Karakaya, "Böyle deneyimli ve kariyeri başarılarla dolu bir sporcuyu kulübümüze katmaktan mutluyuz, transferlerimiz devam edecek ve güçlü bir takımla Bodrum'u temsil edeceğiz ve yine başaracağız. İnananlar asla kaybetmez" diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Türkiye, Bodrum, Spor, Son Dakika

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