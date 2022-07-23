Buca'da ilk başarılı kulaç heyecanı - Son Dakika
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Buca'da ilk başarılı kulaç heyecanı

23.07.2022 10:41
Buca'da ilk başarılı kulaç heyecanı

Buca Belediyesi'nin yaz aylarında açtığı yüzme kursları her yaştan Bucalının akınına uğradı.

Buca Belediyesi'nin yaz aylarında açtığı yüzme kursları her yaştan Bucalının akınına uğradı. Şu anda bin 500 kayıtlı kursiyerin bulunduğu ve tam kapasite çalışan iki tesis, yaz sonuna kadar pek çok kişinin ilk başarılı kulacını attığı mekan olacak.

Buca Belediyesi'ne bağlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Tenis Kulüp bünyesinde bulunan havuz, çocuklar başta olmak üzere her yaştan Bucalının ilgi odağı oldu. Son olarak her ay ortalama bin 500 kayıtlı temel yüzme eğitimi kursiyerine ulaşan kurslar, hijyen kurallarına azami önemi gösteriyor. Kurslarda, Uzman eğitmen kadro eşliğinde en eğlenceli spor dallarından biri olan yüzmeye tüm Bucalılar teşvik ediliyor. Çocuklara yaz tatili armağanı niteliği de taşıyan yüzme sporu, bir yandan sağlıklı bir aktiviteyi mümkün kılarken diğer yandan da özgüven gelişiminde büyük rol oynuyor. Kendi alanında parmakla gösterilen tesislerin hizmet kalitesini her geçen gün daha yukarı taşıyan Buca Belediyesi, gençlerin ve çocukların severek katılacağı etkinliklere imza atmaya devam edecek.

İlk kulaçtan madalyalara köprü

Öte yandan kurslarda öne çıkan çocuk ve gençlerin yetenekleri keşfediliyor ve yüzme sporuna ulusal ve uluslararası başarılar kazandıracak yeni isimlerin kazandırılmasına da fırsat yaratılıyor. Haftada üç saat temel eğitim alan kursiyerler içinden seçilen başarılı sporculara gerektiği zaman ekipman desteği de sağlanıyor.

Eğitim ve spor alanında fırsat eşitliğinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bu tür projelerin çeşitlenerek artırılacağını belirtti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Buca Belediyesi, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buca'da ilk başarılı kulaç heyecanı - Son Dakika

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