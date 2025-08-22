Bucaspor 1928 4 Altyapı Oyuncusuyla Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Bucaspor 1928 4 Altyapı Oyuncusuyla Sözleşme İmzaladı

Bucaspor 1928 4 Altyapı Oyuncusuyla Sözleşme İmzaladı
22.08.2025 12:21
Transfer yasağına rağmen Bucaspor, altyapısından 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında pazar günü Karaman FK'ya konuk olacak transfer yasaklısı Bucaspor 1928, altyapısından yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişmiş olan Ahmet Geçgel, Hasancan Yıldız, Aybars Gök, Burak Bozkuyu ile Onursal Başkanımız Sayın Nezir Aktaş'ın da katılımıyla bugün profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Futbolcularımız adım attıkları profesyonellik hayatlarında başarılar dileriz" denildi. Buca ekibinde 3 hafta önce Buğra Çiçek, Ali Emir Pervanlar, Berke Örer, Umut Hepdemirgil ve Oğuz Taylan Caner de profesyonel yapılmıştı.

Kaynak: DHA

