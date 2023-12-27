Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor maçına çıkacak

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, yarın devrenin son sınavında 15'inci hafta erteleme maçında Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Grupta ilk hafta evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenildikten sonra çıktığı 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir ekibi 34 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, erteleme maçında 12 puanla düşme hattında yer alan Zonguldak Kömürspor'u mağlup etmesi halinde 37 puana ulaşıp, lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşürecek. Fikstüre göre 26 Kasım'da oynanması gereken müsabaka Zonguldak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle önce 20 Aralık'a ertelenmiş, daha sonra ise Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle liglerde fikstürlerin kaymasıyla 28 Aralık'a alınmıştı.