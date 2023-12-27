 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor maçına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor maçına çıkacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor ile erteleme maçında karşılaşacak. Bu maçı kazanmaları halinde liderle arasındaki puan farkını 6'ya düşürecekler.

Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor maçına çıkacak
27.12.2023 - 11:53,
Abone Ol

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, yarın devrenin son sınavında 15'inci hafta erteleme maçında Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Grupta ilk hafta evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenildikten sonra çıktığı 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir ekibi 34 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, erteleme maçında 12 puanla düşme hattında yer alan Zonguldak Kömürspor'u mağlup etmesi halinde 37 puana ulaşıp, lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşürecek. Fikstüre göre 26 Kasım'da oynanması gereken müsabaka Zonguldak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle önce 20 Aralık'a ertelenmiş, daha sonra ise Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle liglerde fikstürlerin kaymasıyla 28 Aralık'a alınmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Bucaspor, İzmir, Maç, Saldırı, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor maçına çıkacak - Son Dakika


13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti

Son Dakika
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement