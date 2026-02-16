Bucaspor, Tolga Doğantez ile yolları ayırdı - Son Dakika
16.02.2026 12:43
Bucaspor 1928, teknik direktör Tolga Doğantez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı BAY geçen 13 puana sahip sonuncu Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzde teknik sorumlu olarak görev yapmakta olan Tolga Doğantez ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tolga Doğantez ve ekibine bugüne kadar verdikleri emekleri için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Sarı-lacivertli takımın başında bu sezon 19 maça çıkan Tolga Doğantez, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi elde edip 12 puan toplayabildi.

Kaynak: DHA

