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Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı - Son Dakika
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Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta erteleme maçında Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenen Bucaspor, devre arasına yenilmezlik serisini 17 maça çıkararak girdi. İlk yarıyı 37 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bucaspor, son 3 maçta kalesini gole kapatarak en az gol yiyen ekip oldu.

Bucaspor, Zonguldak Kömürspor\'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
29.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:18
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta erteleme maçında deplasmanda düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor, devre arasına yenilmezlik serisini 17 haftaya taşıyarak girdi. Ligin ilk haftasında 27 Ağustos'ta evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenildikten sonra çıktığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin bileği 124 gündür bükülmedi.

İlk yarıyı 37 puanla 3'üncü sırada tamamlayan İzmir temsilcisi lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Bucaspor 1928 son 3 müsabakada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Çıktığı 18 maçta kalesinde 9 gol gören Buca temsilcisi, en az gol yiyen ekip olmayı başardı. Sarı-lacivertliler Erhan Kartal, Enes, Mazlum, Taşkın, Kıvanç gibi oyuncular ayrılmasına rağmen son maçını net bir skorla kazanmayı bildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı - Son Dakika
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