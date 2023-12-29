Bucaspor, Zonguldak Kömürspor\'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta erteleme maçında deplasmanda düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor, devre arasına yenilmezlik serisini 17 haftaya taşıyarak girdi. Ligin ilk haftasında 27 Ağustos'ta evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenildikten sonra çıktığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin bileği 124 gündür bükülmedi.

İlk yarıyı 37 puanla 3'üncü sırada tamamlayan İzmir temsilcisi lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Bucaspor 1928 son 3 müsabakada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Çıktığı 18 maçta kalesinde 9 gol gören Buca temsilcisi, en az gol yiyen ekip olmayı başardı. Sarı-lacivertliler Erhan Kartal, Enes, Mazlum, Taşkın, Kıvanç gibi oyuncular ayrılmasına rağmen son maçını net bir skorla kazanmayı bildi.