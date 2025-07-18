Budapeşte'de Güreş Turnuvası: Altın ve Bronz Madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcular, birer altın ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Rus rakibi Elizaveta Smirnova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil 86 kilogram kategorisinde mücadele eden Osman Göçen ise bronz madalya karşılaşmasında Slovak rakibi Boris Makoev'i 3-2 yenerek kürsüde yerini aldı.

Organizasyon 20 Temmuz Pazar günü sona erecek.