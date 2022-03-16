Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi

16.03.2022 19:01
Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Serdivan Spor Salonu'nda 30 ilden 91 kulüp ve bin 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde kumite mücadeleleri yapıldı.

Çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, çocukları ve gençleri vatana millete bağlı terbiyeli gençler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Uzak Doğu sporlarının buna katkısının önemli olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
SAÜ'de 'Sudan Tanıtım Etkinliği' düzenlendi SAÜ'de 'Sudan Tanıtım Etkinliği' düzenlendi Sakarya Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı Sakarya Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Türkiye, Sakarya, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
19:00 Çene nakli olan ilk kişiydi! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 19:07:31. #1.11#
SON DAKİKA: Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement