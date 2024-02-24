Spor

- Buğrahan Tuncer: "Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz"

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer:

"İtalya ile birlikte grubun favorisiyiz"

"Hoca en iyi olanı sahada oynatacaktır"

"İzlanda maçını kazanıp, iyi bir adım atmak istiyoruz"

İSTANBUL - Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda oynayacakları maçları kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir grupta mücadele ettiklerini ancak iyi bir takım olduklarını belirterek sözlerine başlayan Tuncer, "Pazar günü İzlanda ile oynayacağız. İyi bir takımız, neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"İtalya ile birlikte grubun favorisiyiz"

İtalya, İzlanda ve Macaristan ile birlikte yer aldıkları B Grubu'nda İtalya ile birlikte favori olduklarını düşündüğünü söyleyen tecrübeli basketbolcu, "Baktığınız zaman İtalya ile biz grubun favorisiyiz. Zaten 3 takım direkt çıkıyor gruptan. İtalya ile bizi favori olarak görüyorum. Tabii her türlü sürpriz olabilir ama biz güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz"

NBA'de oynayan milli basketbolcuların şubat ayında oynanan elemelerde forma giyemeyeceğinin takım için eksiklik oluşturduğunu aktaran Tuncer, "Bu turnuvalar yıllardır böyle devam ediyor. Kış elemelerini hep NBA'deki oyunculardan eksik oynuyoruz. Geçen seneki Dünya Şampiyonası dışında da genelde her turnuvaya gittik. İyi bir performans gösterip, onların da olmadığı bir dönemde maçlarımızı kazanıp, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hoca en iyi olanı sahada oynatacaktır"

Oyun kurucu pozisyonunda rotasyonun çok iyi olduğunu ifade eden milli basketbolcu, "Ben yıllardır milli takımda oyun kurucu oynadım. Ama 2 numarada daha rahat hissettiğim için, burada da 2 numara oynayacağım. Oyun kurucularımız da Kenan olsun, Berk olsun iyi bir sezon geçiriyorlar. Şehmus, Fenerbahçe'de de oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. İyi oynuyorlar, iyi bir rotasyonumuz var. Herkes şu an formda. İyi oyuncular, iyi de durumdalar. Hoca en iyi olanı sahada oynatacaktır" dedi.

"İzlanda maçını kazanıp, iyi bir adım atmak istiyoruz"

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın oynanacak İzlanda maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Buğrahan Tuncer, "Sinan Erdem dolunca çok güzel oluyor. Burada milli formayı giymek de çok ayrı bir duygu. Ben yıllardır bunu yaşadığım için burada çok keyifle oynuyorsun. Herkesi maça bekliyoruz. Pazar günü de güzel bir saatte. Onların da katkısıyla İzlanda maçını kazanıp, iyi bir adım atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.