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Bülent Uygun: '3 puan kaybettik' - Son Dakika
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Bülent Uygun: '3 puan kaybettik'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 3 puan kaybettiklerini belirterek, 'Sonucunda Sivasspor olarak eksikliklerimize rağmen başımızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz' dedi. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bülent Uygun: \'3 puan kaybettik\'
24.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:32
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- Bülent Uygun: "3 puan kaybettik"

ANTALYA - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 3 puan kaybettiklerini belirterek, "Sonucunda Sivasspor olarak eksikliklerimize rağmen başımızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Antalyaspor'un güzel top oynadığını söyleyerek, rakipleri 4 günde bir maç oynarken kendilerinin 3 günde bir maç oynadığını kaydetti.

1 aydır en zor hava şartlarının olduğu ve kadro kurmakta zorlandıkları bir ortamda bunun acısını çektiklerini belirten Uygun, "Bu işleri organize eden arkadaşlar işi bilmedikleri için onlara söylenecek söz var ama ne söyleyeyim. Bizim ülkemizde bazı gerçekleri söyleyemiyoruz. Halil Umut Meler çizgiyi çekse ofsayt olup olmadığın görürdük. 3-5 dakikada çizemediler. Onunla ilgili de konuşmazdık. 3 puan kaybettik. Sivasspor olarak eksikliklerimize rağmen başımız kaldıracağız yine devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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