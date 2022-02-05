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Galatasaray Kulübünün şubat ayı divan kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Galatasaray Kulübünün şubat ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

05.02.2022 18:53
Galatasaray Kulübünün şubat ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, son dönemde kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılı futbol takımının içinde bulunduğu durumdan çıkacağına inandığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, son dönemde kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılı futbol takımının içinde bulunduğu durumdan çıkacağına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı yapılırken, GS TV üzerinden canlı yayımlandı.

Toplantıda üyelerin eleştirilerine yanıt veren başkan Burak Elmas, yönetim olarak her türlü yapıcı tenkit ve öneriye açık olduklarını dile getirerek, "Galatasaray'ı buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi? Büyüklerimizin bize bıraktığı miras olan Galatasaray'ı kurtarmak zorundayız. Galatasaray şu anda bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda." dedi.

Özellikle iletişim konusunda bazı eksiklikleri olduğunu vurgulayan Elmas, futbolda oluşturmak istedikleri modelle ilgili eleştirileri şöyle cevaplandırdı:

"Biz gençleştirme değil, yeni bir futbol stratejisi belirledik. Burada genç oyuncular, bonservis değeri getirecek oyuncular ve yanlarında da tecrübeli oyuncular olacak. 'Tamamen genç bir ekip kuracağız.' demedik. Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için ikisini bedava kiralamak suretiyle transfer yaptık. Şili Milli Takımı'nın oyuncusu (Erick Pulgar) ile Barcelona yedek kalecisini (Inaki Pena) aldık. Bunlar kısa vadeli kontratlardır. Mustafa Muhammed'in milli takımda bulunması ve Diagne'nin de sakat olduğu bu dönemde Bafetimbi Gomis'i aldık. Galatasaray'a en uygun maliyetli ve en iyi oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir dönüş yoktur."

Burak Elmas, son seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk'ün "Sahada, masada ve parada sıfırız." şeklindeki sözlerine tepki göstererek, "Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkaktır ama bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz da sizin algınızdır. Her yerde çok güçlü şekilde masadayız. Sponsorlukları sordu. 12 yeni sponsor getirmişiz, buradan senelik 30 milyon lira ilave gelir gelmiş. 62 sponsorumuzdan da toplam senelik 131 milyon lira gelir gelmiş. Seçimden önce sponsorlarınızı bize devredeceğinizi söylediniz. Toplantı yaptık, koltuk karşılığı sponsorluk verdiğinizi, koltuk veremeyeceğimiz için bize gelemeyeceğini söylediniz. Altyapıya atadığımız Emir Kıvırcık'ı arayarak, 'Yakında seçim var, ben seçildiğimde orada kalacaksın.' dediniz. Hepsini açık konuşalım." ifadelerini kullandı.

"Yıpranmayı göze alıyoruz"

Galatasaray'ın zor bir dönemden geçtiğini, birlikte hareket ederek bunun üstesinden gelebileceklerini aktaran Burak Elmas, şunları kaydetti:

"İçeride hala benim yöneticilerime, Galatasaraylılar tarafından itibar suikastı yapılıyor. Biz hiçbir şey saklamıyoruz. Her şey açık. Sorabilirsiniz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaraylıdan saklayacak halimiz yok. 'Biz gelirsek, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız.' demedik. Galatasaray'ın önünde ciddi problemler var. Burada yıpranmayı göze alıyoruz. Yönetim kurulu üyesi ve arkadaşlarıma, 'Bunun sonucunda takdir edilmemeyi baştan kabul edin, çünkü Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için sempatik olmayan önlem ve kararlar almak zorunda kalabiliriz.' dedim. Galatasaray borcunu ödeyecek nakdi üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon avro bandına çekmemiz lazım. Bu arada transferde hatalar yapılmış. Transferde hata yapılan hiçbir takımın Avrupa'da grubundan birinci çıktığını görmedim. Başka hatalar vardır, onun da gereği neyse önlemini aldık. Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak. Buna da kimsenin şüphesi olmasın."

"Aday olup sonra kaybolan başkan ve yöneticiler olmayacağız"

Burak Elmas, Galatasaray Kulübünde zor bir dönemde göreve geldiklerini dile getirerek, "Bazı şeyleri düzeltebiliyorsak, anlamı var. Belki de düzeltilmesi gereken en zor dönemde bu göreve talip olduk ve görev bize verildi. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Biz hesap verebilir insanlarız. Biz aday olup sonra kaybolan başkan ve yöneticiler olmayacağız. Yine aranızda oturacağız. Biz, sizler gibi buranın bir parçasıyız. Lütfen dedikodularla, itibar suikastıyla Galatasaray'ın geleceğini köreltmeye çalışanlara izin vermeyin. Eğer Galatasaray adına bir şey yapmak gerekirse, Galatasaray sevgisiyle buna yapabilecek bir başkan ve yönetim kurulunuz var." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın değerlerini, haklarını ve birlikteliğini savunmaya devam edeceklerini anlatan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkartmak için azami gayreti göstermeye, bunu da camiamızla birlikte yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın bugün içinde olduğu durum, herhangi bir yönetimin tek başına çözeceği bir durum değildir. Herkesin fikir ve önerilerine açığız. Galatasaray'da seçimden seçime gitmek için arkada yapılan dedikodulara, yönetim kurullarını eksik hale getirmek için yapılan itibar suikastlarına açık değiliz. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemeye çalışanlara, sabah akşam Galatasaray değerlerinden bahsedip, bunun aksini yapan insanlara karşı durmaya devam edeceğiz."

Toplantı, Burak Elmas'ın konuşmasının ardından sona erdi.

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Burak Elmas, Galatasaray, Transfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün şubat ayı divan kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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