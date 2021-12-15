Burak Elmas: Oyun adil oynandığında Galatasaray kazanacaktır

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil oynandığında Galatasaray şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi kazanacaktır. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. Sahada verilen emek kendi makam ve mevkilerinden başka bir şey düşünmeyenlerin menfaatlerine alet edinmek isteniyor" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün basına kapalı olarak gerçekleştirilen Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Galatasaray Adası ile ilgili dün İstinaf Mahkemesi'nin aldığı karara değinen Elmas, "Kulübümüz mülkiyetinde bulunan Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkemede lehimize sonuçlanan tahliye karara verilen davada, karşı tarafın yapmış olduğu istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Adamızın bu önemli davasının takibinde hizmet eden merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu başta olmak üzere daha sonra da istinaf aşamasına bu davayı takip eden başkan yardımcımız sayın Rezan Epözdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, bundan daha da önemlisi fedakarca iki yönetim döneminde de bu davanın peşinde koşturan ve sonuçları alan hukuk müşavirliğimizin avukatlarına huzurlarınızda teşekkürü borç bilirim. Henüz bunun Yargıtay süreci var, henüz süreç sonuçlanmadı ama o süreci de yakından takip ederek hakkımız olan adamızı tekrar geri kazanma yolunda elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.

NAKLEN YAYIN İHALESİ KONUSUBaşkan Elmas, yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak ise, "Türk futbolunun değerini yönetemeyerek günden güne eriten bu federasyon ve kurullarının devamı halinde önümüzde yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesinde değerli markamızın onlar tarafından ihalenin içine sokularak satılmasını kabul etmeme konusunda hazırlıklar yaptığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Gerekirse tüm kulüplerle de konuşarak federasyonun yönetme iddiasında olup yönetemediği naklen yayın havuzundan çıkma irademizi ve kararlığımızı huzurunuzda tekrar açıkça ifade ediyorum" ifadelerini kullandı."GALATASARAY İÇİN DOĞRU BİLDİĞİMİZİ YAPTIK"Sarı-kırmızılı kulüp ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki sorunların anlaşmazlıktan daha öte olduğunu vurgulayan Elmas, şöyle konuştu: "Galatasaray'ın TFF tarafından içine çekilmeye çalışıldığı oyun geçmişte olduğu gibi basit bir Galatasaray-federasyon anlaşmazlığı olarak değerlendirilemez. Buna benzer birçok konuyu yakın zamanda yaşadık, Kerem ile Marcao arasında yaşanan tartışmayı gördük. Konuyu aile içinde çözmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar giden kavgalara girmedik. Galatasaray için doğru bildiğimizi yaptık. Galatasarayımızı düşünerek davrandık bugün Avrupa'da martı bekliyoruz.""YOLUMUZDA TEK BAŞIMIZA KALSAK DA BU MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"Futbol dünyasındaki yöneticilik kariyerinde ilk defa bir takıma 5 maç üst üste operasyon çekildiğini iddia eden Elmas, "Galatasaray'ın Türk sporunun gelişiminde aktif olması, bu gelişimde birleştirici rol oynama çabası bazı kesimlerde büyük rahatsızlık oluşturdu. Çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz adına dönemsel bir avantaj ya da ayrıcalık talep etmedik. Türk sporunun tüm bileşenlerinin menfaatlerini göz önüne aldık. Oyun adil olduğunda Galatasaray kiminle ve hangi koşullarda oynarsa oynasın kazanmayı hedefleyecektir. Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil oynandığında Galatasaray şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi kazanacaktır. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. Sahada verilen emek kendi makam ve mevkilerinden başka bir şey düşünmeyenlerin menfaatlerine alet edinmek isteniyor. 25 yıldır futbol dünyasının içindeyim, ilk defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak bir camiaya net biçimde operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu kirli koltuk kavgasının birden fazla yüzüne Galatasaray'ın verecek cevabı var. Kitaplarından utancı çıkarmış olanların artık utanma ve yüzlerinin kızarma vakti gelmiştir. Fikri vicdanı hür Galatasaraylılar olarak değerlerimiz için bu mücadeleyi bugüne kadar verdik. Yolumuzda tek başımıza kalsak da vereceğiz. Bizlerle aynı samimiyeti tüm spor kulüplerini de Türk sporu adına verdiğimiz bu mücadelede ayrılmaz birer paydaş olarak görüyoruz" dedi."GALATASARAY'IN MÜCADELESİ O BATAKLIĞI KURUTMAKTIR"Türk futbolunun içinde bulunduğu düzeni "bataklık" olarak nitelendiren ve hedeflerini bu düzeni değiştirmek olduğunu aktaran Elmas, "Biz bu oyuna gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı ve camiamızı bölmeyi hedeflediler. Bataklıkta yapılacak mücadele tüm tarafları aşağıya çeker. Galatasaray'ın mücadelesi o bataklığı kurutmaktır. TFF yöneticileri sadece bu bataklık düzenini sürdürme zihniyetinde değiller aynı zamanda ve daha vahimi Galatasaray'ın bu bataklığı kurutma isteğine ve adalet taleplerine karşı durmaktadırlar" ifadelerini kullandı."ARTIK GALATASARAY GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR MÜCADELENİN İÇİNDE"TFF'nin kendileri ile arasındaki anlaşmazlıklardan güç elde etmeye çalıştığını iddia eden Elmas, "TFF yönetimi hazin bir koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak davranmakta, sporun değer kaybetmesi pahasına geçmiş alışkanlıklarla çözüm kaydettirecek sonuçlardan ziyade, Galatasaray'ı hiç parçası olmadığı mücadeleye çekmekte, bu mücadeleden de şahıslarına güç devşirmeye çalışmaktadır. Onları bu pozisyonda tutan çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiriyle verdiği mücadeledir. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Bu mücadelemiz, ülkemiz ve ülkemizin yurt dışında başarılı şekilde temsil edilmesi içindir" diye konuştu."YAPAMIYORSUNUZ GİDECEKSİNİZ"TFF yönetimindeki kişileri, bulunduğu konumların getirdiği ağırlığa göre davranmaya davet eden Elmas, "Yarından tezi yok TFF'de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranacağını, bu olmayacaksa ki bunun zayıf olduğunu düşünüyorum acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz. Unutmasınlar ki makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil ona şeref katmaktır. Yapamıyorsunuz gideceksiniz" şeklinde konuştu."HANGİ TEZGAHLA KARŞIMIZA ÇIKARSANIZ ÇIKIN SONUNA KAZANAN GALATASARAY OLUR"Galatasaray'a karşı oynanan oyunlarda kimsenin başarılı olamayacağını vurgulayan Burak Elmas, "Galatasaray'ın tüm kulüplerin faydasını gözeten iradesini zarara uğratmak ve yaralamak uğruna farklı söylemler ve dedikodular vasıtasıyla, Galatasaray'ı gönülden bağlı olduğu ve hizmet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle karşı karşıya getirmeye çalışanlara sesleniyorum; Geçmişte oynadığınız bu oyunlar başka camia ya da kişilerde karşılık bulmuş olabilir fakat bu oyunu Galatasaray Camiası'na oynayamazsınız. Kuruluşundan bu yana devletine sonsuz bir sadakatle hizmetler vermiş, milletinin iradesine sonsuz saygı duymuş, siyasetle asla ilgisi olmayıp kesinlikle taraf olmamış, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray Spor Kulübü, oynamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Galatasaray bu tür oyunlara gelmez, bizim bir tek cumhuriyetimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş bir camiayı devletle karşı karşıya bırakmak, haddiniz değil. Galatasaray ile mücadelenizde adaletsiz uygulamalarla ortamı kirletebilirsiniz, sistematik ve kategorik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Hangi tezgahla karşımıza çıkarsanız çıkın sonuna kazanan Galatasaray olur" açıklamasında bulundu.