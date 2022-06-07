Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu

07.06.2022 21:47

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını net bir şekilde yalandı. Tecrübeli golcü canlı yayında yaptığı açıklamada, "Net bir şekilde söylüyorum, Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor zaten, bu tercihlerine saygı duyuyorum." dedi. 37 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam edeceğini belirtti.

Burak Yılmaz, TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü hakkında çıkan Beşiktaş iddialarını net bir şekilde yalanladı.

"BEŞİKTAŞ'A KESİNLİKLE TRANSFER OLMAYACAĞIM"

37 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Net bir şekilde söylüyorum, Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor zaten, bu tercihlerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN BANA GELEN BİR TEKLİF YOK"

Burak Yılmaz ayrıca, "Beşiktaş ve Galatasaray ile hiç görüşmedim. Türkiye'den bana gelen bir teklif yok. Avrupadan çok ciddi teklifler var." dedi.

YORUMLAR
500
Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 22:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement