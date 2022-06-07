Burak Yılmaz, TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü hakkında çıkan Beşiktaş iddialarını net bir şekilde yalanladı.
37 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Net bir şekilde söylüyorum, Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor zaten, bu tercihlerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz ayrıca, "Beşiktaş ve Galatasaray ile hiç görüşmedim. Türkiye'den bana gelen bir teklif yok. Avrupadan çok ciddi teklifler var." dedi.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu - Son Dakika