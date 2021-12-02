Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu

Geçen sezon Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği takım belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK'LA İYİ BİR İLİŞKİSİ VAR

Ajansspor'un haberine göre; Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyen Yılmaz futbolu Adana Demirspor'da bırakmak istiyor. Öte yandan; Yılmaz'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Asbaşkan Metin Korkmaz ile de ikili ilişkisi çok çok iyi durumda. Adana Demirspor'a ciddi bir sempatisi olan ve babası da Adanalı olan 36 yaşındaki forvet Mavi Şimşekler'in 1. Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabı Twitter'da kutlamıştı.