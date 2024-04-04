Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kayserispor ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da 9 maç önce göreve getirilen Burak Yılmaz; sarı kırmızılı takım ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kayserispor başında çıktığı 9 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Burak Yılmaz, 2 kez de sahadan galibiyet ile ayrıldı. Yılmaz, ligde Başakşehir ve Ankaragücü maçlarından galibiyet ile ayrılırken Antalyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor ile berabere kaldı.
9 maçta 10 puan toplayan sarı kırmızılılar, Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından da yenilgi ile ayrıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz'ın Kayserispor'daki galibiyet sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Emine Ecem Esen, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacakları İsviçre mücadelesinden dolayı heyecanlı olduklarını ancak galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Esen ayrıca, Türkiye'de kadın futbolunun geliştiğini ve 3 büyüklerin artık altyapılara önem verdiğini belirtti.
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Aydın'ın unutulmaz güreşçilerinden Akif Dağdeviren, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkan tek isim olan Dağdeviren, Söke'de toprağa verilecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sivasspor, ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.
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