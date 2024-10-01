Burak Yılmaz Kayserispor'dan İstifa Etti: 'Kan Değişikliği İle Takıma Yararlı Olabilirim' - Son Dakika
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Burak Yılmaz Kayserispor'dan İstifa Etti: 'Kan Değişikliği İle Takıma Yararlı Olabilirim'

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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından istifa etti. Yılmaz, takımın kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu belirterek, sevdiklerini düşünerek bu kararı aldığını ifade etti.

01.10.2024 00:52  Güncelleme: 00:59
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- Burak Yılmaz: "Kan değişikliği ile takıma yararlı olabilirim"

Burak Yılmaz, teknik direktörlük görevini bıraktı

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamasında görevi bıraktığını söyleyerek, "Ben gidersem kan değişikliği ile takıma yararlı olabilirim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, bahanesinin olmadığını ve takımın bir kıvılcımla geri dönmesini istediğini söyleyerek, "Maçla alakalı söyleyeceğim, 60 dakika yaptığımız planın hepsi tuttu. Önde baskı ve kalacağımız pozisyonlarla geçiş kovaladık ve buna çok fazla muvaffak olduk ilk 60 dakika ama bitiremedik. Bitiremeyince de iki takım arasındaki kalite farkı ortaya çıktı. Beşiktaş bugün büyük takım kötü de oynasa nasıl kazanır gösterdi bize. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Bu maçın da son yarım saati golü yedikten sonra konuşabiliriz, tartışabiliriz ama mutlaka gerekçelerimiz var. Ben Göztepe maçı haricinde oyun olarak çok çok mutluydum ama kazanamamak bizi, şehri ve eminim sizleri çok yıpratıyor. Kazanmamız gerekiyordu. Fikstürümüz de olur. Hiç bahane yok. Kesinlikle bahane yok. Bir sürü sakatımız hiçbir bahanem yok. Kesinlikle başarılı olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Gidiyorum ama transfer yüzünden değil"

Kayseri şehrini çok sevdiğini vurgulayan Yılmaz, "Ben size geldiğim zaman şunu söyledim hatırlıyorsanız; Bu şerefli görevi bana geçen sene verdiler ve ben de aslan gibi yaptım ve takımımızı kümede bıraktık. Allah'ımıza şükürler olsun. Ben geçen seneden biliyordum transfer cezası olduğunu. Bu sezon başında da transfer olursa bırakıp gitmeyeceğim dedim size. Bugün gidiyorum ama transfer yüzünden değil. Ben bu şehri çok seviyorum. İster inanın ister inanmayın. Ben bu insanları çok sevdim. Başkanımı, valimi, belediye başkanımı, bakanımı, vekilimi taraftarlarımızı hepsini çok sevdim. O yüzden bir şey kaldı. Bu da takımın değişmesi ve bu takımın bir kıvılcımla tekrardan eskiye dönmesi için hocanın gitmesi" dedi.

"Kan değişikliği ile takıma yararlı olabilirim"

Burak Yılmaz, takımı düşündüğü için görevi bırakması gerektiğini söyleyerek, "Artık hoca değişmesi lazım. Çünkü biz her şeyi yapıyoruz. Çalışıyoruz, uyumuyoruz, baskıyı değiştiriyoruz, oyun kurmayı değiştiriyoruz. Kavga ediyoruz, sarılıyoruz, değişmiyor. Artık bir şey kaldı, hocanın gitmesi. Ben bu şehre bırakıp da iyilik yapmak istiyorum. Belki ben gidersem bir kan değişikliğiyle Kayserispor'umuza böyle yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün itibarıyla bırakıyorum. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Çünkü bana geçmiştir. Bizim de geçtiği için helaldir. Ben başkanıma, tüm şehre, tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Bu şerefli görevi verdiler ama bugün itibariyle Kayserispor'u düşünüyorsam, bu oyuncuları seviyorsam, benim bugün bırakmam lazım. Ben bir kere 18-19 yaşındaki çocuklarla oynuyorum demedim. Ben size bir kere 7 tane eksiğim var demedim. Asla demedim. Demeyeceğim de. Bugün de çıktı Baran. Sahanın en iyisi. O çocuğa lütfen sahip çıkın. O çocuğa sarılın. Onu pamuklara sarın çok değerli. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz Kayserispor\'dan İstifa Etti: \'Kan Değişikliği İle Takıma Yararlı Olabilirim\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz Kayserispor'dan İstifa Etti: 'Kan Değişikliği İle Takıma Yararlı Olabilirim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa ışık:
    Geç kalınmış isabetli bir karar. Şimdi takımın başına kayserinin evladı kayserili bir hoca gelmeli kim diyene yirmi tane buraktan başarılı ve daha az paraya çalışacak isim sayarım 0 0 Yanıtla
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