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Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk - Son Dakika

Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk

18.11.2021 22:49
Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar değerlendirildiğinde, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait. Süper Lig'de 12 hafta geride bırakılırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,78 oldu.

Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi konumunda. Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor. Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor. En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Kıbrıs Rum Kesimi var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,91.

MAJÖR LİGLERİN EN GENCİ FRANSA

Avrupa'nın en genç futbolcuları Danimarka'da top koşturuyor. Kuzey Avrupa ülkesinde 12 takımlı ligin yaş ortalaması 24,18. Hollanda ligi, 24,35'lik oranla Avrupa'nın en genç ikinci ligi olurken, 24,38'lik ortalamaya sahip Avusturya ligi klasmanda üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde İspanya La Liga, en yaşlı lig pozisyonunda bulunuyor. La Liga'da top koşturan futbolcuların yaş ortalaması 26,71. İtalya Serie A'nın 26,23, İngiltere Premier Lig'in 25,91 ve Almanya Bundesliga'nın 25,5'lik yaş ortalaması var. Fransa Ligue 1 ise 25,07'lik ortalamayla majör liglerin en genci olarak dikkati çekiyor.

SÜPER LİG'İN EN YAŞLI EKİBİ SİVASSPOR

Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor. En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26,04. "Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27,57'lik ortalamayla mücadele etti. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.

25 YAŞ ALTINA EN FAZLA FORMA ŞANSINI FENERBAHÇE VERDİ

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19,7'de kaldı. Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyunculara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı. Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda 190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80,3'lük oynama oranına ulaştı. Fenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından küçük futbolculara en fazla süre veren takım konumunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncuların oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray takip ederken, üçüncü sıradaki Göztepe'nin 25 yaşına gelmemiş futbolculara verdiği süre 3 bin 969 dakika. Genç oyunculara (25 yaş altı) sadece 152 dakika süre veren Kayserispor, bu kategoride son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Danimarka, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk - Son Dakika
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