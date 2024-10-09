Burcu Pişkin EDSO Yönetim Kurulu\'na Seçildi

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Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurttepe Sağırlar Eğitim, Gençlik ve Spor kulübü Başkanı Burcu Pişkin, European Deaf Sports Organisation (EDSO) Yönetim Kuruluna seçildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadın Futbol branşında teknik delege olarak görev yapan Burcu Pişkin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti. Pişkin, "European Deaf Sports Organisation (EDSO)'da Türkiye temsilcisi olarak görev alıyorum ve bu sene EDSO'da yönetime yeniden seçildim. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil edebildiğim ve yönetimde yer alabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu. - İSTANBUL