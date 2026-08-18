Burdur'da Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Burdur'da Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Başladı

Burdur\'da Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Başladı
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Yeşilay Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası, Burdur'da 450 sporcunun katılımıyla başladı.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ile Burdur Valiliği iş birliğinde düzenlenen Yeşilay Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Burdur'da başladı. 18- 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada yaklaşık 450 sporcu, 13 kategoride 3 farklı etapta mücadele edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın ilk etabı olan bireysel zamana karşı yarışları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde tamamlandı. Toplam 12 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular, kategorilerine göre 4,4 ile 13,8 kilometre arasındaki parkurlarda en iyi dereceyi elde etmek için zamana karşı mücadele etti.

Şampiyonanın yarınki yol yarışları ise Burdur Millet Bahçesi'nden başlayıp, Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesinde sona erecek. Yarışlar, 80,4 ve 66,8 kilometrelik iki farklı mesafede gerçekleştirilecek. Şampiyonanın son gününde düzenlenecek yol yarışları da Burdur Millet Bahçesi'nden başlayacak. Sporcular, 33, 24,4 ve 15 kilometrelik farklı mesafelerde mücadele edecek.

Kaynak: DHA

Türkiye, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burdur'da Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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