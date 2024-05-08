Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: "Bursaspor için sistem oluşturmalıyız"

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Bursa'yı uluslararası platformlarda Bursaspor markasıyla temsil etmek istiyoruz. ve biz bu işte varız. Ama sadece bizim olmamız yeterli değil. Bir sistem geliştirmemiz lazım. Yapılanların yanlış olduğunu gördük. Yeni bir sistem ve kurguyla Bursaspor'u ayağa kaldırmamız lazım" dedi.

Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı, Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sinan Bür kaptanımız, başkanımız büyük sorumluluk üstlendi ve göreve geldiler. İstekleri ve arzuları ligde kalabilmekti. Ancak gençlerle ancak bu kadar olabiliyor. Burada tecrübe gerekiyor. Bu yüzden de isteğimiz olmadı. Bursaspor'un mutlak suretle buradan geri dönmesi lazım. Hepimiz Bursasporluyuz. 40 merdivenlerde başlayan o serüvenlerimiz daha sonra şampiyonlukla taçlandı. Müthiş bir süreç yaşadık. Şimdi de bu süreci yaşıyoruz. Bursa bunu asla hak etmiyor. Dördüncü büyük şehir olan, ekonomik olarak da Türkiye'de ikinci sırada bulunan bir kentin marka değeri olarak gösterdiğimiz takımımızın buralarda olması hepimizin vicdanını sızlatması lazım. Hepimiz üzülmeliyiz. Herkes nedenlerini biliyor, tartışıyor. Artık dün için uğraşmayacağız. Dün bitti. Biz şimdi yarın ne yaparız, onu düşünmeliyiz. ve tekrar gerisi geriye dönen, yükselen ve aynı zamanda her yıl bir lig atlayan Bursaspor'u nasıl inşa ederiz onu planlamalıyız. Şu anda da öyle bir toplantıdayız. Ben sizin karşınızda öncelikle Bursaspor taraftarı ve üyesi olarak karşınızdayım. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak asla icazet makamı olmayacağım. ve asla Bursaspor'un iç işlerine karışan bir yönetici olmayacağım. Bursaspor'un buraya gelmesinde de bir neden kent yönetimin bunlara karışması oldu. Bu teknik direktörü al, şunu gönder, bu futbolcuyu al, şunu gönder gibi şeyler duyduk. Ama bir kent yöneticisinin, belediye başkanının bu tür şeylere karışmaması lazım. Destek çıkacak, sahip çıkacak ama oraya gelince profesyonellere bırakacak. Hiç o işlere girmeyecek, fikir dahi söylemeyecek. Bu işin uzmanlarına bir şey anlatmak, hele hele futbolun içinden gelenlere bunları anlatmak sorun oluşturuyor. Bugünden itibaren dünü düşünmeyen bir Bursaspor oluşturacağız. Bursa'yı uluslararası platformlarda Bursaspor markasıyla temsil etmek istiyoruz. ve biz bu işte varız. Ama sadece bizim olmamız yeterli değil. Bir sistem geliştirmemiz lazım. Yapılanların yanlış olduğunu gördük. Yeni bir sistem ve kurguyla Bursaspor'u ayağa kaldırmamız lazım. Bunu yapacak birikimli insanlarımız çok. İş dünyası biraz mesafeli bakıyor. Neden? Çünkü güven duymuyor. Onların da güvenini oluşturacağımız bir sistemin Bursaspor'da kurulması lazım. Ben önce sistem olarak bakıyorum. Bugün burada nasıl bir sistemle yol alalımı tartışmamız lazım. Öneriler mutlaka vardır. Ama yine sistemsiz bir şekilde devam edilirse, bu defa hangi yönetici gelirse gelsin başarının olma ihtimali yok. Bir sistem üzerinde tartışmamız lazım."

"Transfer tahtasının sürdürülebilir olması"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, transfer tahtasıyla ilgili olarak ise, "Tahta açılabilir arkadaşlar. Fakat sürdürebilir olması şart. Yani bu sene açtınız, seneye aynı durumlar ortaya çıkarsa ne yapacaksınız? Alacaklılar var. Onlardan rica mı ederiz, ikna mı ederiz? Eski yöneticilerimiz bağış mı yapar? Destek mi verir? Bilmiyorum. Ama destek vermeliler. Size bir hikaye anlatayım. 16-17 sene önce bir takımın başkanı 90-100 milyon TL para harcamış. Oranın CEO'suna sordum. Ben de çok para harcadınız dedim. Onlar da 160 milyon TL'lik reklam yaptık, bunu 90'a çözdük dedi. ve bunu da hibe ettik dedi. Bursaspor'da bu durumda. Bursaspor'un marka değeri kullanarak reklamlarını yaptılar. Artık onların da bir şeyler yapması gerekiyor. Örnek verdim size 16 sene önce 90 milyon TL'lik hibeden bahsediyorum. İşte Bursaspor da böyle bir marka aslında. Bunu da değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Güzel projelerle stadyumun çehresi değişecek"

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı ile ilgili olarak da konuşan Bozbey, "Kaynak konusunda da sık sık sorular geliyor. Stadyumumuz var. Yanında hemen hastane. Oraları kullanabilme ve gelir elde edebilme imkanları çok. Sadece orasını söylüyorum. Oralar daha farklı değerlendirilebilir. Onun çalışmasını da yapılması lazım. Orasını bir sosyal alana çevirirsek, marka firmaların oraya gelmesini sağlarsak, Bursaspor'un geliri de artar, gece gündüz yaşayan bir yeri de inşa etmiş oluruz. ve her geçen gün Bursaspor daha da gelir sağlar. Araba kiralayan firmalara yerleri vermek oranın kalitesini de düşürür. Güzel projelerle orasının çehresi değişecektir. Dünya kulüpleri bu şekilde kazanç sağlıyor" dedi.

Bursaspor'un eski yöneticilerine kritik çağrı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un eski başkan ve yöneticilerine borçlarını sıfırlaması çağrısı yaptı. Bozbey, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Tahtanın açılması da mümkün olacaktır. Ama sadece tahtanın açılması yetmez. Burada daha önce görev yapmış yönetici arkadaşlarımızın fedakarlıklarını hemen kamuoyu ile paylaşması lazım. Sıfırlamaları lazım. Dünü sıfırlamamız lazım. Diyeceğim bu. Bize düşeni biz yapmaya hazırız. Hiç merak etmeyin. Sizlerin de önerileri olacaktır. Biz Bursasporluyuz. Bursaspor'un bu haline en çok üzülenlerden biri de ben değilim. Farklı bir şehirdeyim ilk sorulan soru; 'Ne olacak bu Bursaspor'un hali?' oluyor. Bursaspor'u ayağa kaldırdığımızda Bursa'da ayağa kalkacak. Bunan inanın. Sistem tartışmasını açalım ve konuşalım."

Galip Sakder: "Pazarlığa dahi yanaşmayan futbolcular var"

Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ise, "Başkan Sinan Bür ve yönetime teşekkür ediyorum. Keşke sportif başarı da olsaydı. Biz Bursaspor'un şu anki durumunu açıklamak istiyoruz. Esas gayemiz bu. Bugün önceki toplantılarımızdan farklı olarak Bursa'nın kent yönetimi ve iş insanları da katılım gösterdi. Kendilerine hoş geldin diyorum. Bursaspor'a her konuda sizlerden destek bekliyoruz. 1,5 milyar TL'ye yakın borçla şampiyon apoleti taşıyan Bursaspor'umuz son profesyonel seviyede mücadele edeceğiz. ya yükü omuzlayacağız, ya da daha ağır bir yükle devam edeceğiz. Bursaspor'un eski yöneticileri başta olmak üzere borçlu olduğumuz kişilerde toparlanacak seviyeye kadar fedakarlık bekliyoruz. Seçimlerden sonra bir Bursa modeli ortaya koymalıyız. Bu yeni süreçte Divan Kurulu olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Transfer tahtası için bilinenden daha ağır bir bilanço mevcut. Daha önceki yöneticilerin yaptıkları anlaşmalar sonucu cezai maddeler de borcun üstüne borç olarak yüklenmiştir. 250 bin Euro'luk borçlarımız ödeme olmasına rağmen 300-400 milyon Euro'ya ulaşmış. Pazarlığa dahi yanaşmayan futbolcular var. İçler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Bugünkü kurla 380-400 milyon TL'yi buluyor. Eğer fedakarlık sağlanmazsa tahtanın açılması çok zor. Sadece Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve aday olacak isimler değil, tüm şehrin bu görevi üstlenmesi ve taşın altına elini koyması gerekir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da bunu talep ettik. Sürdürülebilir bir yönetim bulmayız. Öyle bir yönetim bulmayız ki kentim bütünleşmesi gerekiyor" dedi.

Sinan Bür: "Süper Lig havamız hala var"

Bursaspor Başkanı Sinan Bür de, "Yaklaşık 3,5 ay önce görevi üstlendik. Bursaspor forması taşıyan, Bursaspor formasından keyif alan ve terleten arkadaşlarımla Bursaspor'u yaşatmak istedik. Bugünkü durumundan da kurtarmak istedik. Sondan 2'inci sırada aldık öyle de bıraktık maalesef. Bizi çok üzdü bu durum. Bugün çok farklı bir organizasyon var burada. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız sıkıntıları biliyor. Son zamanlarda pek görüşemedik ama tekrar bir araya geleceğiz. Meşhur tahtayı anlatan görüşlerimiz ve sporcularımızın durumları var. Tesislerimiz var Belki TFF 3. Lig'e düştük ama Süper Lig havamız hala var. Maliyetimiz de var. Gelirimiz yok, giderimiz çok. Buraya TFF Başkanı'nı çağırdık. Şaşırdı. Tesisleri görünce de buraya hak etmediğimizi gördü. İbrahim Yazıcı'dan sonra gelen arkadaşlar Bursaspor'u yüceltmek yerine zarar vermişler. Özellikle bazılarını ben Allah'a emanet ediyorum. Garip arkadaşlar geldi ve Bursaspor'a birçok darbe oldu. Parasını ödemediğimiz birçok arkadaşlar da onun adamları. Nereden bulanacak bu paralar inanın bilmiyorum! Dayanışma gerekli. Bursaspor'u canlandırmamız gerekli. Belediye başkanlarımızın belki katkıları olacak ama eski yöneticiler, başkanlar, sanayiciler taşın altına koyması gerekiyor. Kulüpte görev verilirse ben sportif anlamda yine destek çıkarız. Önemli genç futbolcularımız var. Bunları da hazırlamamız ve takıma entegre etmemiz lazım. Ama bunların yanına da tecrübeli isimler koymamız lazım. TFF 3. Lig'de de büyük paralar harcanıyor. Bizim bunlarla savaşmamız lazım. Geride kalan sene beceremedik bunu. Gençlerimiz hazır değildi. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bu toplantı Bursaspor için milat olmalı. Hep beraber taşın altına elimizi koyup, Bursaspor'u canlandırmamız lazım. Kimse Bursaspor'dan kaçmamalı" ifadelerini kullandı.

Erkan Aydın: "Bursaspor'u hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Divan Kurulu Toplantısı'na katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da şu açıklamaya yaptı: "Bursa'nın en büyük markası aşağıya doğru gitmesine rağmen Bursaspor'dur. Bursaspor'un ayağa kaldırılması lazım. Bursaspor birçok kişinin yaşama sevincidir. Ama geldiği durum maalesef Bursa'ya yakışmıyor. Ortak projeler geliştirilmeye çalışıyor. Bizler de kafa yoruyoruz. Neler yapılır diye düşünüyoruz. Ancak bir kişi bu sorunları çözemez. Ortak akıl ve projelerle devam etmemiz lazım. Herkes taşın altına elini koymalı. Doğru bir yönetim anlayışı olmalı. Bu ekip doğru oluşursa, herkes kongreye de koşa koşa gelir. 390 milyon TL'lik bir tahta açılması durumu var. Bunun düşmesi de gerekiyor. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Bu sadece para toplanılacak bir şey değil. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Yönetimi ziyarete geleceğiz ve konuşacağız. Bursaspor'u hep birlikte ayağa kaldıracağız diye umuyorum ve Divan Kurulu Toplantımız hayırlı olsun diyorum."

Bu arada Bursaspor'un borcunun da 1 milyar 568 milyon 708 bin TL olarak açıklandı. - BURSA