Bursaspor İnfo Yatırım'ın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiği maçı Tofaş Spor Salonu'nda takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'mızın marka değeri Bursaspor'un her zaman yanındayız" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor İnfo Yatırım'ın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 102-94 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medya adresinden açıklama yaptı.
Bozbey, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 102-94 skorla yenerek bizleri mutlu eden Bursaspor İnfo Yatırım takımımızı kutluyorum. Potanın timsahları tarih yazmaya devam ediyor. Bursa'mızın marka değeri Bursaspor'un her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Mustafa Bozbey, bu maçın tüm biletlerini satın almış ve taraftarın mücadeleyi ücretsiz izlemesini sağlamıştı. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'u destekliyor - Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?