Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor\'u destekliyor

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Bursaspor İnfo Yatırım'ın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiği maçı Tofaş Spor Salonu'nda takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'mızın marka değeri Bursaspor'un her zaman yanındayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor İnfo Yatırım'ın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 102-94 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medya adresinden açıklama yaptı.

Bozbey, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 102-94 skorla yenerek bizleri mutlu eden Bursaspor İnfo Yatırım takımımızı kutluyorum. Potanın timsahları tarih yazmaya devam ediyor. Bursa'mızın marka değeri Bursaspor'un her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Mustafa Bozbey, bu maçın tüm biletlerini satın almış ve taraftarın mücadeleyi ücretsiz izlemesini sağlamıştı. - BURSA