Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletleri Uluslararası Atmalar Kış Şampiyonası'nda Başarılı Sonuçlar Elde Etti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletleri Uluslararası Atmalar Kış Şampiyonası'nda Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletleri Uluslararası Atmalar Kış Şampiyonası\'nda Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Atmalar Kış Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletleri 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 1 beşincilikle başarılı bir performans sergiledi.

30.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:29
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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Atmalar Kış Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletleri yine başarılı sonuçlara imza attı. 27 Nisan'da gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin 13 şehrinden sporcuların yanısıra Moldova, Bahreyn, Cezayir ve Azerbaycan'dan atletler katılırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yarışları 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 1 beşincilikle tamamladı. Büyük heyecanın yaşandığı Uluslararası Atmalar Kış Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Sudenaz Çetin U20 disk atmada 40.91'lik derecesiyle, Sümeyye Nur Şirin U16 disk atmada 49.15'lik derecesiyle şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Birsen Kuşoğ'un U18 çekiç atmada 56.55'lik derecesiyle altın madalya kazandığı şampiyonada Ecren Şahinli U18 gülle atmada 11.86'lık derecesiyle şampiyon olmayı başardı. Antalya'da gerçekleştirilen organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Ayşenur Gören U18 cirit atmada 35.82'Lik derecesiyle ikinci olurken, Ecrin Azra Çakır ise U16 cirit atmada 39.17 ile üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu bir diğer sporcu da Ecrin Zeynep Geyik U16 cirit atmada 33.75'lik derecesiyle beşinci oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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