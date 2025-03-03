Bursa\'da \'1000 Çocuk Kayak Projesi\' Devam Ediyor

Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa'nın zirvesine 'Uludağ' isminin verilişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen '1000 Çocuk Kayak Projesi' tüm hızıyla devam ediyor. Uludağ'a çıkan gençler, hem kayak sporunu öğreniyor hem de karın tadını çıkarıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağına 'Uludağ' isminin verilişinin 100. yılı dolayısıyla başlatılan '1000 Çocuk Kayak' projesi' tüm hızıyla sürüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçede Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Proje kapsamında bugüne kadar tam 800 öğrenci, uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimi aldı ve karın tadını çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, '1000 Çocuk Kayak Projesi' sayesinde Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrencilerin unutamayacakları bir gün geçirdiğini söyledi. Bursa'nın değerlerini önce Bursalılara ve daha sonra tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Bozbey, Uludağ'ı görmemiş ve kayak yapmamış öğrenci kalmayacağını dile getirdi. - BURSA