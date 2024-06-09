Bursa'da Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Bursa'da Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Çalı Güreş Alanı'nda yaklaşık 800 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde büyük heyecan yaşandı.

09.06.2024 20:22
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 62. kez düzenlediği Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri yine kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çalı Güreş Alanı'nda yaklaşık 800 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Şenlik havasında başlayan etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl müsabakalara Balıkesir, Kocaeli, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinden yüzlerce güreşçi katılarak derece için ter döktü. İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu 40'a yakın başpehlivan, Çalı'da şampiyonluk için mücadele etti.

Çalı güreşlerini ikinci bir Kırkpınar güreşleri yapacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çalı Güreşlerinin 62.'sini yapıyoruz. Bir organizasyonu her yıl çıtayı yükselterek yürütmek kolay değil. Bu sene Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Nilüfer Belediyesi ile birlikte düzenledik. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem nitelik hem de nicelik olarak artacağı bir süreci yaşayacağız. Burada eksikleri ve yapılması gerekenleri biliyoruz. Önümüzdeki süreçte bunları tamamlayarak ikinci bir Kırkpınar yapacağız. Hedefimiz büyük. Uzun yıllara dayanan güreşin yapıldığı alandayız. 62 yıl oldu ancak çok daha eskiye dayandığını biliyoruz" diye konuştu.

800'ün üzerinde sporcunun katıldığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri devam ediyor. Türkiye genelinde 30'un üzerinde başpehlivan, 800'ün üzerinde güreşi katıldı. Belediye kayıtlarında anlaşmalı olarak gelen 700 güreşçi fakat 100'ün üzerinde kendi gelip katılan güreşçilerimiz var. Herkes büyük bir keyifle izliyor. Bu bölgede Çalı güreşleri gelenekselleşti. Kırkpınar güreşlerinden sonraki en önemli organizasyon. Kırkpınar güreşlerine hazırlanma organizasyonu. Bu sefer Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yaptık. Her yıl yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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