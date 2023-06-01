Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

01.06.2023 09:00

Spor Toto Minikler Judo Yarışması'na katılan Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve antrenörlerini taşıyan minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarptı. Kazada, minibüs şoförü ile 2 antrenör ve 14 sporcu yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa- Eskişehir kara yolunda, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve antrenörlerini taşıyan minibüs, aynı istikamette giden Selahattin Cerrah idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı.

16 KİŞİ YARALANDI

Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması'na katılan Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve antrenörlerini taşıyan minibüsün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

ANTRENÖR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan antrenör Abdulcelil Er Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı
Kaynak: AA
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Balıkesir, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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