Bursa'da Türkiye'nin İlk Extrem Bisiklet Yarışı 'Urban Downhill' Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Bursa'da Türkiye'nin İlk Extrem Bisiklet Yarışı 'Urban Downhill' Gerçekleşti

Bursa\'da Türkiye\'nin İlk Extrem Bisiklet Yarışı \'Urban Downhill\' Gerçekleşti

Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye'nin ilk extrem bisiklet yarışı 'Urban Downhill', adrenalin dolu anlara sahne oldu. Yarış, Mollafenari Mahallesi'nden başlayarak Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda sona erdi.

12.05.2025 14:25  Güncelleme: 14:28
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Türkiye'nin ilk extrem bisiklet yarışı 'Urban Downhill', Bursa'da gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında yapılan extrem bisiklet yarışı izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali, 17 ilçede devam eden spor etkinlikleriyle dolu dolu geçiyor. Doğa harikası parkurlara sahip olan Bursa, festival kapsamında yapılan Türkiye'nin ilk extrem bisiklet yarışı 'Urban Downhill Yarışı'na (Şehir içi iniş) ev sahipliği yaptı. Mollafenari Mahallesi'nden başlayarak Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda sona eren zorlu parkurda yarışmacılar, zamana karşı mücadele etti. Dar sokakları, dik merdivenleri ve keskin virajları hız kesmeden inen sporcular, Bursalılara adrenalin dolu anlar yaşattı. Merdivenlerden ve virajlardan teknik beceri ve cesaretlerini kullanarak ustalıkla dönen sporcular, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gün boyu Bursa'nın tarihi sokaklarında tarih yazan bisikletçiler, yarışma sonunda Bursalılardan alkış aldı.

Yarışmanın sonunda elitler kategorisinde Peter Bethell birinci, Emir Melik Peker ikinci, Ege Ürer ise üçüncü olurken, master kategorisinde birinci Fehmi Gürkan, ikinci Adam Lee, üçüncü ise Sinan Demir oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa'da Türkiye'nin İlk Extrem Bisiklet Yarışı 'Urban Downhill' Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Türkiye'nin İlk Extrem Bisiklet Yarışı 'Urban Downhill' Gerçekleşti - Son Dakika
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