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Bursa, Fenerbahçe ile Başlıyor

Bursa, Fenerbahçe ile Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un sezon hedefi play-off'a kalmak; Fenerbahçe maçına odaklandılar.

05.10.2024 14:18
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonuna yarın Fenerbahçe Medicana maçıyla başlayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedef play-off aşamasına kalmak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenör Cemal Bora Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı oyuncuların takıma geç katılmasına rağmen hazırlık döneminde iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi.

Takım halinde işlerini doğru yapmayı önemsediklerini anlatan Şensoy, "Oyunumuz geliştirmeye çok ihtiyacımız var. Bu bir süreç elbette. Günden güne iyi şeyler yapacağımızı ve taraftarımıza, kulübümüze yakışır bir voleybolu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum." dedi.

Cemal Bora Şensoy, ligin ilk haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe Medicana'nın güçlü bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onlara karşı iyi bir voleybol oynamak istiyoruz. Taraftarımızı da burada görmek istiyoruz. Sahada yüzde 100'ümüzü vererek iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz ama Fenerbahçe'nin gücünün de farkındayız. İyi oyunu sahaya yansıtarak, skordan bağımsız mücadele ederek bunu sonuca yansıtabilirsek mutlu oluruz. Fenerbahçe'yi yenmek bizim için gerçekten mutluluk verici olur."

Sezonun geneliyle ilgili hedeflerine değinen Şensoy, "Ligimizde çok kaliteli ekipler, iyi oyuncular var. Kolay bir sezon olmayacak. Birçok takımın maçları birbirinden zor geçecektir. Ana hedefimiz play-off'a kalmak. Daha sonrasında kendimize yeni bir hedef belirleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fatih Eren Uğur: "Efeler Ligi çok kaliteli"

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un kaptanı Fatih Eren Uğur da hazırlık sürecinin verimli geçtiğini, yenilenmiş bir kadroyla güzel bir hava yakaladıklarını belirtti.

Fatih Eren Uğur, Fenerbahçe Medicana maçı ve sezonla ilgili beklentilerini şöyle açıkladı:

"Fenerbahçe ile başlayacağız. Sezonun ilk maçı, heyecanımız var. Çok iyi hazırlandığımızı da düşünüyorum. Bu maç çok zor geçecek ama biz sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Galibiyet bizim için çok güzel bir başlangıç olur. Çünkü ardından İzmir deplasmanına gideceğiz. Güzel bir ivme yakalamak istiyoruz. 3'te 3 yapma ihtimalimiz de olabilir. Elbette önce Fenerbahçe maçını almak gerekiyor. Zorlu rakiplerimiz var. Efeler Ligi çok kaliteli bir lig oldu. Hedefimiz play-off. Umarım güzel bir sezon geçiririz ve hedefimiz doğrultusunda ligi bitiririz."

Kaynak: AA

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