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Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı: İngiltere'den vize istedik, Türkiye'yi temsil etmek için orada bulunmak istedik - Son Dakika
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Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı: İngiltere'den vize istedik, Türkiye'yi temsil etmek için orada bulunmak istedik

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında İngiltere'nin vize sorunu çıkarması sebebiyle Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı sahaya 1'i sakat 5 oyuncuyla çıktı. Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, İngiltere'den vize taleplerini turistlik seyahat için istemediklerini belirterek, Türkiye'yi temsil etmek için 3 günlük vize istediklerini söyledi.

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı: İngiltere\'den vize istedik, Türkiye\'yi temsil etmek için orada bulunmak istedik
24.12.2023 - 17:27,
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında spor tarihine geçen ilginç olayla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, "Biz İngiltere'den vizeyi turistlik seyahat için talep etmedik. Biz Türkiye'yi temsil etmek için orada bulunmak istedik. Kendilerinden müsabaka için 3 günlük vize istedik" dedi.

İngiltere'de yaşanan vize skandalının yankıları sürüyor. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, İngiltere temsilcisi London Lions ile karşılaşan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere'nin vize sorunu çıkarması sebebiyle sahaya 1'i sakat 5 oyuncuyla çıktı. Karşılaşmayı 122-63 kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, "30 Kasım akşamı takımımız İtalya'dayken, bizim İngiltere takımı ile eşleştiğimiz belli oldu. Takımız 1 Aralık'ta Türkiye'ye döndü. 4 Aralık Pazartesi günü de biz Türk takımı olarak vize evraklarımız hazır bir şekilde, İstanbul'a İngiltere Başkonsolosluğu'na gittik. Gelen davetiye mektubunu sunduk. Fakat oradaki yetkililer bu şekilde başvuru yapamayacağımızı, web sitesi üzerinden randevu alıp o şekilde işlemlere devam edeceğimizi söylediler. Bizim özel bir amaç için oraya gideceğimizi, ülkemizi temsil etmek için gideceğimizi belirttik. Fakat yine de kabul etmediler. Kısıtlı bir zamanımız vardı. Daha sonrasında biz internet üzerinden randevu aldık. En yakın randevu 13 Aralık'taydı, 13 Aralık'a aldık. İngiltere bize vize verme konusunda olumlu bir dönüş yapmadı. Bütün girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, Dış İşleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum. Bütün girişimlerine rağmen Londra tarafından bize olumsuz dönüş oldu. Biz de bu sebepten dolayı tüm kadro İngiltere'ye gidemedik. Koç, yardımcı antrenör, fizyoterapist, masör gibi ekibimizden hiç kimse yok. 5 oyuncumuz oraya sahipsiz bir şekilde gitti. Bu manzara açıkçası bizi çok üzdü" dedi.

"Kendilerinden bize 3 günlük vize vermelerini istedik"

İngiltere'den vize taleplerini turistlik seyahat için istemediklerine dikkat çeken Aladağ, "Biz Türkiye'yi temsil etmek için çok güzel bir turnuvada bulunmak için talep ettik. Kendilerinden bize 3 günlük vize vermelerini istedik. Ortada özel bir sebebin olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bu vize işlemleri kısaltılıp bizi oraya tam takım olarak gitmemize imkan sağlayabilirlerdi" diye konuştu.

"Ben sakat sakat maça çıktım"

Teknik heyetin kura çekimleri sonucu vize başvurularını geciktirmeden yaptığını belirten Bursa Uludağ Basketbol Takımı Kaptanı Eda Şahin, "Yapılan tüm girişimlere rağmen maçın ertelenmesi için FIBA'ya da başvuruda bulunduk. Maça çıkılmaması halinde kulübe para cezası ve bir sonraki sene turnuvaya katılamama gibi yaptırımları oluyordu. Biz de o yüzden vize sorunu olmayan 5 kişi maça gittik. Ben sakat sakat maça çıktım. 20 gündür tedavi görüyorum. Ama o maça çıktım. Sadece kendi sahamızda yürüdüm. Hiçbir şey yapamadım. Aynı zamanda salon çok soğuktu" dedi.

"Son güne kadar bekledik"

Bursa Uludağ Basketbol Takımı Menajeri Cemre Altınay ise, "Biz hizmet vizesi istedik. Elimizde de davetiyemiz vardı. Türkiye'den birçok kişi araya girdi. Ancak Londra'dan 'erkene çekemeyiz. Prosedür ne ise o uygulanacak diye yanıt alındı. Son güne kadar bekledik. Hiç kimse gidemedi. Sadece 5 kişiyi gönderebildik. Kaptan Eda'ya teşekkür ediyorum. Gitmek gibi bir yükümlülüğü yok. O takımını yalnız bırakmadı. Tedavi olması gerektiği süreçte, o gidip sakat olarak maça çıktı. Orayı organize etti. İşi profesyonellikten çıkarmak gerekiyor bazı zamanlarda. 5'e 4 oynadığınız maçta ekstra bir efora gerek var mıydı? Onu da bilmiyorum. Ağır bir yorum yapmak istemiyorum. Ama biz olsaydık. Yapmazdık" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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