Bursaspor 1. Lig\'e Yükseldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, TSYD Bursa Şubesi'nin organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda açılış konuşmasını yapan yapan TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyon Bursaspor'la bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bursaspor'un 2 yıl üst üste şampiyonluğu hepimizi mutlu etti. Beklentimiz ait olduğumuz lige bir an önce çıkmak" dedi. Ekmekçi'nin kısa konuşmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Bursaspor kulübü başkanı Enes Çelik bu buluşmaların güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Sadece takımın değil basın mensuplarının da büyük emeği ve çabası var. Bu sezon 1'inci Lig'e çıkmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Daha işimiz bitmedi, özellikle önümüzdeki senede yine Süper Lig'e çıkmamız bizim için elzem" dedi.

'FORMA SATIŞLARINDA 17 BİNE ULAŞTIK'

Süper Lig'e çıkmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çelik, "Şu anda transfer dönemi başlamadı. Bizim taraftarımız için başlamış gibi görünüyor. Genel olarak sportif anlamda üst lige çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mali anlamda 31 Mayıs'ta mali genel kurulumuz olacak. Verileri en yalın şekilde açıklayacağız. Bizim dönemimizden borcu yeni döneme bırakmamamız önemli. Bu ortamda borcu artırmamak ciddi bir başarı. Biz artırmamayı bırakın, eksilterek gidiyoruz. Bu konuda bizimle görüşmek isteyen kulüp başkanları oluyor. Taraftarımızın verdiği destek çok önemli. '700'üncü Yıl Fetih' formaları 17 bini geçti. Şampiyon olduğumuzda 21 bin forma satmıştık. Şimdi 2 günde bu rakamlara ulaştık. Sportif anlamdaki projelerle kulübe kar kalacak şeyleri kulübe bırakmak istiyoruz. Taraftarımıza da sözümüzü yerde bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Tebrik mesajları devam ederken, ikinci günü kombine bulamıyoruza döndü" diye konuştu.

'BÜTÇEMİZ 12 MİLYON EURO'

Transferleri erkenden bitirip, takımı tam kadro kampa göndermeyi amaçladıklarını söyleyen Çelik, "Bu planlamalarımız olduğu şekli ile devam ediyor. Bu yıl ki transfer hedefimiz 5 yabancı ve yerli şeklinde. Bonservisli, 1 ya da 2 futbolcu olacak. 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız vardı. Maaşlar A takıma, yapacağımız tüm harcamalar, bonservis, maaş giderleri, kamp giderleri için oluşturduğumuz bütçe bu. Ana rakamımız 12 milyon euro olarak planladık" dedi. Takımın gövdesini koruyarak yola çıkmamız bize avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'1 YABANCI OYUNCU BİRİTDİK, 2 OYUNCU İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Bir yabancı transferi gerçekleştirdiklerinin müjdesini veren Enes Çelik, "1 yabancı oyuncu transferini bitirdik. ligleri devam ediyor. Mayısın ortasında ligleri bitince açıklayacağız. 2 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor, bitme aşamasında. Bursaspor'a karşı yabancı oyuncuların ilgisi var. Alacağımız oyuncuların Süper Lig'de de devam edeceğimiz oyuncular olmasını istiyoruz. 27 Haziran tarihine kadar takımımızı tam olarak hazır olarak göreceğiz" sözlerini sarf etti.

Ayrılacak oyuncular ile ilgili soruya yanıt veren Enes Çelik, "Bursaspor veda etmesini bilmeli. Bu oyuncular berbat sahalarda mücadele ettiler. Bunlardan zaman içerisinde ayrılması kesinleşenler ya da kesinleşmeyenler var. Bursaspor'a yakışır şekilde veda edeceğiz. 7 oyuncu ile yollarımız ayrılacak ama bunlarla da istemeye istemeye ayrılacağız" dedi.

'ALİ AY İLE ALACAKLARI HAKKINDA GÖRÜŞECEĞİZ'

Eski başkanlardan Ali Ay'ın kulüpten alacakları hakkında son durumu açıklayan Çelik, "Önümüzdeki hafta Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da bu konu ile ilgili bir açıklama yapacağız. Olumlu ya da olumsuz şekilde bu konuda tüm kamuoyuna bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.

'BASKETBOLDA İKİ TAKIMIN DA KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ ŞEHRE YAKIŞMIYOR'

Basketbol branşına da değinen Enes Çelik, "İstiyoruz ki Bursa'nın basketbolda tek takımı olsun. Sezer Sezgin'in basketbol konusunda büyük emekleri oldu. TOFAŞ ile bir masaya oturulup Bursa için güçlü bir takım oluşturmak gerekiyor. 2-3 tüzel kişiliği bir araya getirip güçlü bir takımla sezona başlamak gerekiyor. İki takımın da kümede kalma mücadelesi vermesi Bursa'ya yakışmıyor çünkü" ifadelerini kullandı.