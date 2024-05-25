Sezer Sezgin, Bursaspor başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'da Sezer Sezgin, yeniden başkanlığa seçildi.
Kulübün 4. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Barış Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula 142 üyeden 56'sı katılım gösterdi.
Tek aday olarak girilen seçimde mevcut başkan Sezer Sezgin, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.
Sezer Sezgin başkanlığındaki yönetim kurulu; Onur Çelikyay, Selçuk Çelik, Mete Megrel, Tolga Çevikel, Şevki Köksal ve Ersoy Tabaklar'dan oluştu.
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