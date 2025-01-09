Bursaspor İki Yeni Oyuncu ile Anlaştı - Son Dakika
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Bursaspor İki Yeni Oyuncu ile Anlaştı

Bursaspor İki Yeni Oyuncu ile Anlaştı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sezon sonu takıma katılacak 2 orta saha oyuncusu ile anlaştığını açıkladı.

09.01.2025 13:45
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Orta saha bölgesinde 2 oyuncu ile anlaştık. İnşallah sezon sonu takıma katılacaklar" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferde 2 oyuncu ile anlaştıklarını ve bu oyuncuların sezon sonu takıma katılacağını söyleyen Başkan Çelik, "Özellikle genç oyuncularımızın son durumunu görmek anlamında dün ilk antrenman maçımızı yaptık. Bugün saat 14.00'te diğer maçımızı yapacağız. Bu kamp süreçleri özellikle gençler için bir fırsat. Biz şu anda sadece bu seneyi değil önümüzdeki senenin takımı ile alakalı planlama içerisindeyiz. Diğer kulüpler de burada. Kulüp başkanları yöneticilerle görüşme şansımız oldu. Herkes oyuncu arıyor. TFF 3. Lig, hiç vakit kaybetmeden bir an önce çıkmamız gereken bir yer. Daha çok tecrübeli oyuncularla bu ligi atlama planımız var. İyi bir ilk yarı geçirdik. Puan olarak iyi bir noktadayız. Önümüzdeki sene şu anki mantıkla gitmeyeceğiz. Takımın bir iskeleti olacak. O iskelet üzerine 4 tane daha dinamik ve yaş ortalamasını düşürecek şekilde takviyeler yapacağız. Bununla alakalı orta saha bölgesine 2 oyuncuyla anlaştık. İnşallah sezon sonu takıma katılacaklar. İkisi de 25 yaş altı. TFF 2. Lig'de takımın oyun planı daha da farklı olacak. Zaten olması gerekiyor. Her ligin kendi içerisinde dinamikleri var" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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