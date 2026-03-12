Bursaspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
Bursaspor Süper Lig Hedefinde

12.03.2026 12:23
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda ve Trendyol 1. Lig'e yükselmek istiyor.

Süper Lig'de şampiyon olarak adını tarihe yazdıran, daha sonra geçirdiği kötü süreçlerle 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, yeniden Süper Lig hedefiyle Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olup Trendyol 1. Lig'e yükselmek istiyor.

2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 2018-2019 sezonunda 1. Lig'e düştü.

Bu düşüşle beraber adeta "kabus" yaşayan Bursa ekibi, maddi sıkıntıların da üstesinden gelemeyerek sportif başarıyı tamamen kaybetti.

Üst üste kötü geçen sezonların ardından TFF 3. Lig'e kadar gerileyen yeşil-beyazlılar, geçen sezon Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak üst lige yükseldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona "favorilerden" biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, geride kalan 27 hafta sonunda en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı.

Bursaspor, bulunduğu grubu ilk sırada tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselerek Süper Lig'e bir adım daha yaklaşma hedefiyle maçlara hazırlanıyor.

Bu sezon iç sahadaki tüm maçlarında adeta "kapalı gişe" oynayan Bursaspor, Süper Lig'de "dört büyükler" dışındaki takımların neredeyse tamamından daha fazla seyirci sayısıyla müsabakalara çıktı.

Bursa temsilcisi, maçlarda 40 bini aşkın taraftarıyla stadı doldurdu.

Son 7 haftaya "şampiyon" havasıyla giriyor

Bursaspor, oynadığı 27 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 63 puanla lider konumda bulunuyor.

En yakın takipçisiyle puan farkını 6'ya çıkaran Bursa temsilcisi, geçen hafta zirve takibinde bulunan Muşspor'a karşı da deplasmanda 1-0 galip gelmeyi başardı.

Yeşil-beyazlıları ikinci sırada 57 puanla Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takip ediyor.

Mustafa Er yönetiminde 8 maçlık yenilmezlik serisi

Bursaspor, bu yılın başında teknik direktör olarak Mustafa Er'i takımın başına getirdi.

Bu süreçte 8 maça çıkan yeşil-beyazlılar, 7 galibiyet ve 1 beraberliğe imza atarken, hiç kaybetmedi.

Bu karşılaşmalarda kalesinde sadece 2 gol gören Bursa temsilcisi, 4 maçlık da galibiyet serisi yakaladı.

Puan farkını açmak için kritik "viraj"

Bu sezon rakip fileleri 71 kez havalandırmayı başaran Bursaspor, Türkiye'de tüm profesyonel liglerde en çok gol atan 3 takımdan biri oldu.

Bursaspor, bu ünvanı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ve Nesine 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor ile paylaşıyor.

Bursaspor, bu hafta ligdeki en yakın takipçisi Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kahramanmaraş'taki karşılaşma, 14 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

Yeşil-beyazlılar, bu müsabakada galip gelmesi halinde son haftalara girilirken şampiyonluk için önemli bir avantaj elde edecek.

"Yakın zamanda mutlu sona ulaşacağımızdan eminiz"

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine, her maça aynı ciddiyetle baktıklarını söyledi.

Her 90 dakikanın öneminin farkında olarak mücadeleye devam ettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Teknik heyet, taraftarlar, oyuncular ve camia olarak Bursaspor'un büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğa odaklandık. Son haftalarda belirgin bir şekilde gerek oyun gücümüzle gerek mental anlamda ciddi bir toparlanma söz konusu. İnşallah yakın zamanda mutlu sona ulaşacağımızdan eminiz. Bizi her açından yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

