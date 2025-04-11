Bursaspor'un Hakemi Belli Oldu

TFF 3. Lig'in 28. haftasında Artvin Hopaspor'a Balıkesir'de konuk olacak Bursaspor'un maçının hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu liglerde haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 13 Nisan Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Artvin Hopaspor-Bursaspor maçını Manisa Bölgesi Klasman Hakemi Şevket Teker yönetecek. Teker'in yardımcılığını Levent Yeşilyurt ve Halil Aslandağ yaparken maçın dördüncü hakemi ise Samet Özdeniz olacak. - BURSA
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