Buruk: Galatasaray Kenetlendi - Son Dakika
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Buruk: Galatasaray Kenetlendi

Okan Buruk, Galatasaray camiasının son günlerde kenetlendiğini vurguladı ve Sivas maçına odaklandıklarını belirtti.

06.12.2024 18:02
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- Okan Buruk: "Galatasaray camiası son günlerde kenetlenmeyi gösterdi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Sivas deplasmanında kendi oyunumuzu oynayacağız"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı camianın son günlerde kenetlendiğini vurgulayarak, "Kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlar. Bu reaksiyonu Galatasaray camiası, taraftarı veriyor. Bu da bize gurur veriyor. Bugün başkanımız, yönetim kurulumuz hepsi burada. Takımın yanındalar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamaları izleyip izlemediğinin sorulması üzerine Buruk, "Gerekli konuşmaları başkanımız, yönetim kurulumuz en doğru şekilde yapıyor. Sadece antrenmanımıza, maçımıza odaklanmamız gerekiyor" cevabını verdi.

"Sivas deplasmanında kendi oyunumuzu oynayacağız"

Sivas deplasmanının ligdeki her takım için zorlu olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu aylarda biraz daha zorlaşıyor. Pazar günü Sivas için iyi bir hava durumunda oynayacağız. Alttan ısıtmanın olduğu bir saha. O yüzden zeminle ve statla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kazanmak adına kendi en iyimizi ortaya çıkarmak için bunların hiçbirinin bizim için bahane olmadığını düşünüyorum. Sivas deplasmanında kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi de iyi tanıyoruz. Son iki sene sezona baktığımızda oyun olarak da bazen 4'lü, bazen 5'li savunmalarla oynadığını görüyoruz. Savunma yapmaya çalışan bir takım. Hücum geçişlerini etkili yapmaya çalışan bir takım. Bize karşı birçok takım daha çok uzun top ve ikinci top oynuyor. Geçen hafta da bunu yaşadık. Ligde yine en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Bundan rakiplerin topu bize vermesi, geçen hafta yüzde 65, ondan önceki hafta buna yakın sayılar var. Galatasaray üretmeye çalışan takım olacak. Bu anlamda da iyi yaptığımız şeylerden biri de hem çok gol pozisyonuna girmemiz hem çok gol atmamız. Seyir zevki çok yüksek bir takımız. Oynadığımız Türkiye Ligi, Avrupa Ligi maçlarında net şekilde ortaya koyduk. Beni de en çok mutlu eden şeylerden biri de bu. Geçen hafta berabere kaldık ama 4.70'e yakın gol beklentisi üreten, 10 tane büyük şans kaçıran bir takım var. Bu tür sonuçlar olabilir. Oyunun içerisinde bu da var. Şu anda çok moralliyiz. Moralle olmamızın en önemli yanlarından biri de iyi futbol oynamamız. İyi futbol oynadığımız için, kendimize inandığımız için, oynadığımız oyunla da taraftarımızı mutlu ettiğimiz için bu anlamda içimiz rahat ve bu öz güvenle maçlara çıkıyoruz. Önümüzdeki maçlara da bu şekilde çıkacağız. Eksiklerimiz var. Kritik bölgelerde eksiklerimiz var. Kaan Ayhan gibi, Ismail Jakobs gibi, Mauro Icardi sezonu kapattı. İki forvetli oyunu tam oturttuğumuz maçtan sonra Icardi'nin sakatlığı oldu. Savunma anlamında da daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Rakip bize hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız yerler oluyor. Son maçta 2-1 öndeyken çok rahattık. Atamayınca kalemizde gol gördük. Geliştireceğimiz şeylerden biri bu. Bununla ilgili de çalışıyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray camiası son günlerde kenetlenmeyi gösterdi"

Galatasaray camiasının son günlerde kenetlendiğini vurgulayan Okan Buruk, "Kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlar. Bu reaksiyonu Galatasaray camiası, taraftarı veriyor. Bu da bize gurur veriyor. Bugün başkanımız, yönetim kurulumuz hepsi burada. Takımın yanındalar. Burada hem antrenmanı seyredecekler hem de vakit geçireceğiz. Bu da birliğimizi, beraberliğimizi ve ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için buradayız. Yine bu birlik ve beraberliği göstermemiz gereken zamanlardan biri. Bunu yaşıyoruz. Bundan sonraki haftalar bu kenetlenme daha da artarak devam edecek. Bizim mottomuz var, 'Kenetlenenin, başka Galatasaray yok'. O yüzden bunu tekrar hep beraber göstereceğiz. Ben oyuncularımla birlikte sahaya odaklanacağım. 5. yıldız ve 25. şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Oyun olarak en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Liderlikteki yerimizi en güçlü şekilde devam ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah onun için de güzel maç olur"

Sivasspor ile oynanacak karşılaşmanın hakemi Turgut Doman için ise Buruk, "Maçımızın hakemi Turgut Doman. İnşallah onun için de güzel maç olur. İki takımın birbirinin hakkına geçmeyeceği güzel bir maç olur. Bazen hakem için şanssız maçlar da geçebilir. Onun için de güzel bir maç olsun. Kafamızda hiçbir şey düşünmeden oraya gidiyoruz. Sadece saha içindeki oyuna odaklanacağız. En doğrusu da bu olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Sakatlığı bulunan futbolcuların durumu

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, sakatlığı bulunan futbolcuların durumu hakkında da bilgi vererek, "Geri dönüşlerle ilgili Abdülkerim en yakın oyuncu. Bugün çıkmayacak. Yarınki durumuna bakacağız. Bu maç için zor gözüküyor ama bakacağız. Ismail Jakobs, Malmö ya da diğer maç bizim için hedeflerden biri. Diğer oyuncular açısından en yakın dönebilecek oyuncu Jakobs. Kaan Ayhan da 2-3 haftalık süresi var. Elimizde çok önemli oyuncular. Hepsine güveniyoruz. Kadroma güveniyorum. Yusuf Demir'in de bir sakatlığı var. Son 2 maçta yer almadı. Oynayabileceği dönemde sakatlık geçirdi" şeklinde konuştu.

"Osimhen çok formda, çok iyi gidiyor"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in takım için çok çalıştığını da belirten Okan Buruk, "Hem skor yapıyor hem asist yapıyor. Çok formda, çok iyi gidiyor. Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde önemli skor katkısı yapıyor. Birinci özelliği takımı için oynaması. Gerektiği yerde atabileceği golü arkadaşına attırmaya çalışması çok önemli, değerli. Bu kafa yapısını takım olarak ortaya koyduğumuzu, Galatasaray'ın önünde de kimsenin durduramayacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buruk: Galatasaray Kenetlendi - Son Dakika

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