Buruk'tan Osimhen Açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in transferinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonki şampiyonluktan dolayı öz güvenli olduklarını vurgulayan Buruk, "Çok önemli bir şekilde transfere başladık. Önemli oyuncuları kadromuza katıyoruz. Geçen senenin bittiğini, yeni bir hikayenin bizi beklediğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bugüne üzgün başladık. Kulübümüzün yönetim kurulunda yer almış İsmail Sarıkaya, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kendisi Galatasaray için çok önemliydi. Hep Galatasaray'a hizmet vermeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin bu sezon da ligde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Galatasaray taraftarı da bunun için çok heyecanlı. Çalışmalarımız devam ediyor. Milli takıma giden oyuncular bugün katıldı. Roland Sallai, ailevi sebeplerden dolayı antrenmana katılmadı. Davinson Sanchez'e de biraz fazla izin verdik. O da çok yoğun bir tempodan çıktı. Morata'ya da izin verdik. Yoğun bir şekilde milli maç oynamıştı. O da ayın 15'inde aramıza katılacak. Sane de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Oradan dönüşü ve tatile başlaması biraz sürdü. O da 24'ünde bizimle antrenmanlara başlayacak. Kamp programımız belli. Oyuncularımız, geçen seneye göre daha fazla tatil yaptı. Oyuncularımız, iyi dinlendi. Kendi tesisimizde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tesis şartlarımız çok iyi. Böyle bir yere dışarıda antrenman yapmaya gitsek, çok büyük paralar öderdik. Avusturya'da hazırlık maçlarımız var. Cumartesi günü Ümraniyespor'la hazırlık maçı oynayacağız."

"Transfer dönemi çok dinamik"

Geçen sezon İtalya'nın Fiorentina takımına kiralanan Nicolo Zaniolo'ya değinen Buruk, "Zaniolo, bizim oyuncumuz. Çok değerli ve özel bir oyuncu. İlk şampiyonluk yaşadığımız senenin devre arasında aramıza katılmıştı. İtalya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri. Geçtiğimiz 2 sene kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Kiralanmalar ve satın alma opsiyonlarıyla buradan gitti. Kendisi bizim oyuncumuz ve döndüğünden beri çok iyi çalışıyor. Biz, onu tanıyoruz. O da bizi tanıyor. Transfer dönemi çok dinamik. Kimin nereye transfer olacağı belli olmuyor. Yabancı sayısını nasıl ayarlayacağımız da önemli. İki tane 2002 yılı ve üstünde doğmuş oyuncuyu kadromuzda bulundurmamız lazım. Hazırlık maçlarında Zaniolo'yu kullanacağız. Zaniolo, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu. Bütün oyuncularla ilgili kararlarımızı hazırlık maçlarından sonra vereceğiz." diye konuştu.

Altyapıdan birçok genç oyuncuya kadroda yer verdiklerini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Çağrı Hakan Balta, Ada Yüzgeç ve Furkan Koçak, kadroda yer verdiğimiz genç oyunculardan. İleriye dönük milli takımlarda görev alan, Avrupa'da takip edilen, Galatasaray'ın geleceğini oluşturabilecek oyuncularımız var. Hazırlık maçlarında ve kamplarda bu oyuncularımızı göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ın hedefleri çok büyük"

Geçen sezon çok kaliteli bir hücum hattına sahip olduklarını kaydeden Buruk, "Bu sene de Sane gibi önemli bir oyuncu takıma transfer edildi. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük. Taraftarın beklentisinin karşılanması için çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Osimhen de bu oyunculardan biri. Abdullah Kavukcu, bu transfer için İtalya'ya gitti. Osimhen, bizimle yola devam etmek istiyor. Bu durum da bizi sevindiriyor. Umarım kısa sürede bu transfer biter. Icardi de Türk futbolu için çok önemli bir marka değeri oldu. Bizim için de kendisi çok önemli. Kaptanlarımızdan da biri. Kötü bir sakatlık geçirdi. Eskiden bu çapraz bağ sakatlıklarından dönüşler daha kısa olabiliyordu. Oyuncunun tekrar sakatlanmaması önemli. Onu koruyarak gideceğiz. Kendisini fiziksel olarak çok güçlü bir hale getirmemiz lazım. Icardi'nin dönüşü ve bizimle birlikte olması çok önemli. Avrupa'da şu anda santrfor sıkıntısı var. Bizim de çok kaliteli üç santrforumuz var. Morata'ya da ilgiler var ama onun da bizimle devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transfer durumuyla ilgili de açıklamada bulunan Buruk, "Hakan, her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu. Avrupa'nın da en değerli orta saha oyuncularından biri. Kendisi, son 3 senede 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir takımın oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu'nu 16 yaşından beri tanıyorum. Çok büyük bir oyuncu. Galatasaray'a olan sevgisi de bizi çok mutlu ediyor. Şu anda oynadığı bir takım var. Bu tarz takımların da transferde büyük bir beklentisi oluyor. Inter'in de beklentisi olacaktır. Acil takviye yapmamız gereken mevkilerimiz var. Günay gibi bir kaleciye sahibiz. Ona güveniyoruz. Yine de onunla yarışacak, mücadele ettiğimiz kulvarlarda bize katkı verecek bir kaleciye daha ihtiyacımız var. Bir kulübün oyuncusunu almak kolay olmuyor. Boşta olan oyuncuları almak daha kolay oluyor. Hakan'ı her takım ister ama bütçemize baktığınızda Osimhen'in transferi bizim için önem kazanıyor. Bazen bu tür önemli oyuncular için büyük fiyatlar çıkabiliyor. Diğer takımın beklentileri ne olacak bilemiyoruz. Bu konuda şu anda bir girişimimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

"Ligi ve Avrupa'yı aynı anda götürmek kolay değil"

Birçok sistemi oynayabilmenin avantaj olduğunu vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Geçen sezon farklı sistemlerle oynadığımız maçlar oldu. Bunlardan en net olanı ise Tottenham maçıydı. O maçta 3'lü sisteme geçtik, 3-4-1-2'yi çok iyi oynadık. O sistemle ve Icardi'nin olduğu oyunla devam edebilseydik, çok farklı şeyler konuşurduk. Ligin sonunu da çok güçlü bir şekilde bitirdik. Herkesin hoşuna giden, benim teknik adam olarak çok mutlu olduğum ve az gol yediğimiz maçlar oynadık. Ligi ve Avrupa'yı aynı anda götürmek kolay değil. Bu anlamda çok güçlü bir kadroya ve değişik dizilişlere ihtiyacımız olacak. Rakibe göre de bazen dizilişlerimizi değiştirmemiz gerekebilir. Özellikle hücum baskılarını ve adam adama baskıları iyi bir şekilde uyguluyoruz. Son 3 senede bunu iyi bir şekilde yaptık. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğimiz için rakiplere göre dizilişlerimiz değişebiliyor. Fiziksel olarak Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncuların kadromuzda olmasını isteyeceğiz. Orayı bilen oyuncuları istiyoruz. Çok önemli yıldızları takımımıza kazandırdık. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağımız için oyuncuları daha kolay transfer edebiliyoruz. Sane, Avrupa'da ses getirdi. Oyuncuların isteği burada oynamak."

Son 3 yılda iyi takımlara karşı güçlü bir oyun sergilediklerini belirten Buruk, "Kendimizden aşağıda gördüğümüz, kafa olarak hazırlanmadığımız ve bazen de kadro olarak eksik yakalandığımız yerlerden dolayı Avrupa'dan elendik. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi takımlara karşı oynayacağız. İlk aşamada 8 maça çıkacağız. Hedefimiz Avrupa'da taraftarımızın yüzünü güldürmek. Bayern Münih'e karşı oynadığımız maçlarda kaybetsek de oyun olarak mutlu olduk. Oyun gücünü bu şekilde ortaya koyup çok fazla maç kazanacağız. 16 Eylül'de Şampiyonlar Ligi başlayacak. O zaman kadromuz da daha hazır olacak." ifadelerini kullandı.