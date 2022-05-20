Buse Naz Çakıroğlu: Çok zorlu bir dönemin ardından bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum - Son Dakika
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Buse Naz Çakıroğlu: Çok zorlu bir dönemin ardından bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum

20.05.2022 19:18
Buse Naz Çakıroğlu: Çok zorlu bir dönemin ardından bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum

Buse Naz Çakıroğlu, "Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce koronavirüs geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı.

Buse Naz Çakıroğlu, "Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce koronavirüs geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı. Burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerim çok destek oldu. Onun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kilo finalinde Kolombiyalı rakibi Ingrit Valencia Victoria'yı mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir sürecin ardından şampiyonluğu kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Çakıroğlu, "Çok mutluyum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama desteklerle birlikte attık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce koronavirüs geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı. Burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerim çok destek oldu. Onun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum. Gerçekten çok zor bir dönem geçirdim. İnşallah darısı bundan sonraki maçlara" diye konuştu.

"BURADA ŞAMPİYON OLMAMIZ PARİS İÇİN BİR UMUT IŞIĞI OLDU"

Bundan sonraki hedefleri hakkında da konuşan milli boksör, "Önümüzde Akdeniz oyunları ve Avrupa Şampiyonası var. Bunların hepsi tabii ki Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için bir umut ışığı oldu. İnşallah orada da altın madalya almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tribündeki atmosfer hakkında da düşüncelerini paylaşan Çakıroğlu, "Onları gördükçe heyecanlanıyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan almaya çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu: Çok zorlu bir dönemin ardından bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum - Son Dakika


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