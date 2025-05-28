Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı - Son Dakika
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Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

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Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
28.05.2025 17:23
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Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
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TFF, yardımcı hakemin başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanması sonucu duran Elazığspor - Vanspor maçıyla ilgili kararını verdi. Disiplin Kurulu bu olaylar sonrasında Elazığspor'un 3-0 hükmen yenilgisine karar verdi. Batman Petrolspor, 2. Lig play-off finalinde Vanspor FK ile karşılaşacak.

TFF Disiplin Kurulu, yardımcı hakem Murat Temel'e gelen yabancı madde nedeniyle tatil edilen Elazığspor - Vanspor maçıiçin Elazığspor'un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.

TFF Disiplin Kurulu tarafından kulüplere gönderilen yazıda özetle şöyle denildi;

"Müsabakanın başlangıcından tatil edilmesine kadar geçen süre içerisinde ev sahibi takım taraftarlarının sahaya yaklaşık 1309 adet yabancı madde attığı, 177 adet yanıcı-patlayıcı madde kullandığı ve bunları da sahaya attığı, 232 adet stadyum koltuğunu kırdığı ve bir kısmını sahaya attığı, stadyum ekipmanlarına zarar verdiği, atmış oldukları yabancı cisimler nedeniyle müsabakanın yaklaşık 13 dakika durduğu, atılan bu maddelerin misafir takım mensuplarına isabet ettiği ve en son müsabakanın 56. dakikasında 2'nolu yardımcı hakemin kafasına isabet eden sert cisim nedeniyle hakemin kafasında kanama olduğu, aldığı darbeye bağlı olarak baş dönmesi meydana geldiği ve yardımcı hakemin bu şekilde müsabakaya devam edemeyeceği kanısıyla müsabakanın tatil edildiği; ayrıca stadyumun tahliye kapılarının açılarak Çimentaş Elazığspor Kulübü'nün yaklaşık 4400 taraftarın biletsiz olarak stadyuma alındığı ve stadyuma alınan bu biletsiz seyircilerin de saha olaylarına karışması nedeniyle stadyum düzen ve disiplinin bozularak müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasını ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin kuralların ihlal edildiği tespit edildiğinden; olayların oluş şekli ve ağırlığı da dikkate alınarak anılan müsabakanın tatil edilmesi uygun görülmüş; anılan müsabakada Futbol Müsabaka Talimatı 23. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Çimentaş Elazığspor'un (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir."

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

FİNAL BELLİ OLDU

Öte yandan Tahkim Kurulu'na başvurarak itiraz hakkı bulunan Elazığspor'un bu girişimi sonuçsuz kalırsa, 2. lig Play-off final maçını Van Spor FK ile Batman Petrolspor oynayacak.

KAYSERİ'DE OYNANACAK

TFF, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Van Spor ile Batman Petrol Spor arasındaki Nesine 2. Lig play-off finalinin 1 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Bütün Türkiye'nin konuştuğu olaylı maçta hükmen mağlubiyet kararı çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • bindokuzyüzüç semih:
    TFFyi temsil edenler hangi süreci yönetebilmiş ki bunu yönetebilsin? Yöneticileri kendisi kavga ortamı hazırlıyor, kendisi takımlarla kavgalı, halkı tahrik ederek konusuyor böyle sacmalık olamaz. Son sacmalığı da bütün ülkelerin hazırlık veya resmi milli maçları var. Bunu önceden düşünen Avrupa'da 19 Mayıs haftası ligler bitti. Türkiye'de ise 1 Haziran'da bile lig maçımız var! TFF başarıyla tarafsızca temsil edemiyosunuz! İSTİFA edin mahvettiniz spor ortamını İSTİFA! 72 0 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    ilahi adalet hak yerini buldu gağoşlarrrrrr oynayın oynadığınız yerde başka liglerde ne işiniz var bi üst ligi hakketmiyorsunuz 41 4 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    ananos yapan başkana söyleyin kim kimi sahaya gömdü 27 1 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    tebrikler TFF ye Elazığ seyircisi kendi ayağına sıktı 16 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ilahi adalet budur 13 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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