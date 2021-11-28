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Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda - Son Dakika

Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda

28.11.2021 14:19

Sarı-Kırmızılılar, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'ye kancayı taktı. Rangers'ta Gerrard'ın görevi bırakmasıyla Hagi kazan kaldırdı. Futbola Galatasaray'da adım atan Hagi'nin oğlunda 'maneviyat' kozu devreye sokulacak.

Sezon başında Rumen yıldızları takıma kazandıran Galatasaray'ın politikası devam edecek. Aslan, Dennis Man ve Ianis Hagi'nin peşine düştü. Steven Gerrard'ın Rangers'tan ayrılmasıyla bazı oyuncular kazan kaldırdı. Bunların arasında Ianis Hagi de var.

Büyük kavuşma çok yakın! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi geri dönüyor

ROMA, LYON VE SEVİLLA DEVREDE

Ianis için Avrupa devleri sırada. Eurosport'taki bilgiye göre; Lyon, Sevilla ve Roma, Hagi'yi almak istiyor. Uzun süredir oyuncuyu gözleyen Galatasaray ise 'manevi' kozlarını devreye sokacak.

Büyük kavuşma çok yakın! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi geri dönüyor

"GALATASARAY'I İSTERİM"

Ianis Hagi, Rangers-Galatasaray maçından önce Sarı-Kırmızılı takıma karşı olan duygularını saklamamıştı. Babası Hagi Galatasaray'dayken Florya'dan çıkmayan Ianis, "Bir gün Galatasaray'da oynamak güzel olur" ifadelerini kullanmıştı.

Büyük kavuşma çok yakın! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi geri dönüyor

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Ianis için 9-10 milyon euro seviyeleri konuşuluyor. Galatasaray'ın böyle bir bütçe ayırma ihtimali zayıf. Ancak Cicaldau ve Morutan'da olduğu gibi taksit, sonradan satış payları gibi maddeler koyulabilir.

Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda

Steven Gerrard, Galatasaray, Rangers, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Son Dakika Spor Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda - Son Dakika
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