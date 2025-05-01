Büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray\'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Hakan1421:

futbol cahilleri Galatasaray'ın rakiblerin zekâ seviyesizligine bakarmısın? Galatasaray camiası kimlerle mücadele ediyor, sen boş boş salak saçma yok patlayan patlayana yok devlet kontrol etsin diye zırvalayip duyan futbol cahilleri siz önce Kendi evinizin önündeki pislikleri görün, Galatasaray son iki yılın şampiyonu ve bu senenin de Allah'ın izniyle şampiyonu olacak, 12 yıldır şampiyon olamayanlar ve şampiyonluk 40 puan gerisinde kalanlar düşünsün, şampiyon her zaman haklıdır ve doğru işler yapmıştır