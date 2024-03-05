Büyükçekmece Belediyesi, Çocuklar ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Spor Eğitimi Veriyor

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede toplam 24 spor tesisinde çocuklar ve yetişkinler için 22 dalda ücretsiz olarak spor eğitimi veriyor.
Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Yaz Spor Okulları'nda 4 bin 67 çocuk, 2 bin 956 yetişkin kursiyer, Kış Spor Okulları'nda bin 668 çocuk, 4 bin 662 yetişkin kursiyer eğitim alıyor. İstanbul'un sportif faaliyetler alanında en zengin ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'de sporun her türlüsünü yapmak mümkün. 2015 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları ile kurulan Spor Akademisi, 9 yılda binlerce Büyükçekmeceliye ücretsiz spor hizmeti verdi. Spor Akademisi Okçuluk, Bisiklet ve Atletizm takımları onlarca madalya ve kupayı Büyükçekmece'ye getirirken, futbol altyapısında yetişen gençler Türkiye'nin önde gelen takımlarına transfer oldular. Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi, Yaz Spor Okulları, Kış Spor Okulları ve Herkes İçin Spor eğitimleri ile 7'den 70'e tüm Büyükçekmecelilerin hizmetinde.
Profesyonel liglerde mücadele eden takımlar ilçenin gururu oldu
Büyükçekmece Belediyesi, ilçede sporla buluşmayan çocuk ve yetişkin kalmaması için projeler üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetişkinler için ilçede 12 farklı bölgede 7 branşta, çocuklar için ise 16 farklı bölgede 22 branşta ücretsiz spor eğitimi hizmeti veriyor. Alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde çocuklar ve yetişkinler istedikleri branşta spor yapma imkanı bulurken, kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştiriyor. Futbol, voleybol ve basketbolda profesyonel liglerde mücadele eden Büyükçekmece'nin spor kulüpleri elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu oldu.
"Ulusal ve uluslararası bir çok başarımız var"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Donanımlı, tam teşekküllü tesislerimiz, uzman antrenörlerimiz, Spor Akademimiz ve Spor İşleri Müdürlüğümüz ile yediden yetmişe herkese hemen her dalda spor imkanı sunan bir belediyeyiz. Bizim tesislerimizde yetişen, hatta spora bizde başlayan şampiyonlarımız var. Bireysel olarak ve takım halinde dünya çapında sporcu yetiştiren bir kentiz. Ulusal ve uluslararası bir çok başarımız var. 2024 yılında da Büyükçekmece'de tam bir 'Spor Yılı' olacak" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Büyükçekmece Belediyesi, Çocuklar ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Spor Eğitimi Veriyor - Son Dakika
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 8-9 Mart tarihlerinde Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 ve SH6 sınıflarında müsabakalar yapılacak ve 40 sporcu organizasyona katılacak.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Arkas Spor, yarın TÜRŞAD'la deplasmanda karşılaşacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve galibiyet için odaklandıklarını belirtti.
Göztepe'nin Club Athletico Paranaense'den transfer ettiği Romulo Cardoso, çıktığı 4 maçta 3 gol 2 asist yaparak takıma 5 gol katkısı sağladı. Boluspor maçında attığı 2 golle taraftarların önünde ilk gollerini atan Romulo, tribüne çağrılarak üçlü çektirdi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını yenerek Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor. İlk maçı kazanan ÇBK Mersin, deplasmandaki rövanşı kaybetmesine rağmen son maçta taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve kaptan Sinem Ataş, Final Four'a kalma inancını dile getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadroda yer alan oyuncularla birlikte 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazırlanmak üzere kampa girecek. İlk maçını İspanya ile yapacak olan milli takım, ardından Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak.
Özdemir Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi. Ayrıca, Meltem ve Yıldız mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Manavoğlu, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta da taraftarlarla buluştu.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 4. hafta mücadelesinde Yunanistan'da Peristeri ile karşılaşacak. Karşıyaka, grupta 3. sırada yer alırken, Peristeri ise son sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Bahçeşehir Koleji grup aşamasında 6 maçı da kazanarak lider olarak çeyrek finale yükselirken, Porto ise grubunu 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırmıştı. Rövanş maçı ise 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?