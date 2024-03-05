Büyükçekmece Belediyesi, Çocuklar ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Spor Eğitimi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Büyükçekmece Belediyesi, Çocuklar ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Spor Eğitimi Veriyor

Büyükçekmece Belediyesi, Çocuklar ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Spor Eğitimi Veriyor

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede toplam 24 spor tesisinde çocuklar ve yetişkinler için 22 dalda ücretsiz olarak spor eğitimi veriyor.

05.03.2024 09:49  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede toplam 24 spor tesisinde çocuklar ve yetişkinler için 22 dalda ücretsiz olarak spor eğitimi veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Yaz Spor Okulları'nda 4 bin 67 çocuk, 2 bin 956 yetişkin kursiyer, Kış Spor Okulları'nda bin 668 çocuk, 4 bin 662 yetişkin kursiyer eğitim alıyor. İstanbul'un sportif faaliyetler alanında en zengin ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'de sporun her türlüsünü yapmak mümkün. 2015 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları ile kurulan Spor Akademisi, 9 yılda binlerce Büyükçekmeceliye ücretsiz spor hizmeti verdi. Spor Akademisi Okçuluk, Bisiklet ve Atletizm takımları onlarca madalya ve kupayı Büyükçekmece'ye getirirken, futbol altyapısında yetişen gençler Türkiye'nin önde gelen takımlarına transfer oldular. Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi, Yaz Spor Okulları, Kış Spor Okulları ve Herkes İçin Spor eğitimleri ile 7'den 70'e tüm Büyükçekmecelilerin hizmetinde.

Profesyonel liglerde mücadele eden takımlar ilçenin gururu oldu

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede sporla buluşmayan çocuk ve yetişkin kalmaması için projeler üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetişkinler için ilçede 12 farklı bölgede 7 branşta, çocuklar için ise 16 farklı bölgede 22 branşta ücretsiz spor eğitimi hizmeti veriyor. Alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde çocuklar ve yetişkinler istedikleri branşta spor yapma imkanı bulurken, kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştiriyor. Futbol, voleybol ve basketbolda profesyonel liglerde mücadele eden Büyükçekmece'nin spor kulüpleri elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu oldu.

"Ulusal ve uluslararası bir çok başarımız var"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Donanımlı, tam teşekküllü tesislerimiz, uzman antrenörlerimiz, Spor Akademimiz ve Spor İşleri Müdürlüğümüz ile yediden yetmişe herkese hemen her dalda spor imkanı sunan bir belediyeyiz. Bizim tesislerimizde yetişen, hatta spora bizde başlayan şampiyonlarımız var. Bireysel olarak ve takım halinde dünya çapında sporcu yetiştiren bir kentiz. Ulusal ve uluslararası bir çok başarımız var. 2024 yılında da Büyükçekmece'de tam bir 'Spor Yılı' olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükçekmece Belediyesi, Çocuklar ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Spor Eğitimi Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
07:55 Çanakkale’deki 4.9’luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
10:24 Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09:25 Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı
09:11 İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem
09:10 Ahmet Yüce’den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye Paralar bayramdan önce hesaplara yattı Ahmet Yüce'den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye! Paralar bayramdan önce hesaplara yattı
09:07 Marketlerde yeni dönem Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu
08:28 THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı
03:59 Arjantin’de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor Arjantin'de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor
02:59 Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 10:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi, Çocuklar ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Spor Eğitimi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement