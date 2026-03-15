Büyükçekmece\'den Fenerbahçe\'ye Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece, Fenerbahçe'yi tebrik etti ancak maç sonrası yapılan açıklamalara sert yanıt verdi.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde oynanan ONVO Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak Büyükçekmece'den resmi bir açıklama yapıldı. Kulüp, Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik ederken, maç sonrası kendilerini ve kulüp başkanlarını hedef alan açıklamaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Öncelikle Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nü bugünkü galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Ancak maçın ardından Kulübümüzü ve Kulüp Başkanımızı hedef alan, gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapılması ve bu açıklamalar üzerinden sanal medya ortamında kulübümüze ve başkanımıza yönelik hakaret içerikli paylaşımların teşvik edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Sporun birleştirici ruhuna zarar veren bu tür sorumsuz açıklamaları kınıyor; Kulübümüzü ve Kulüp Başkanımızı kamuoyu nezdinde hedef haline getiren kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını ve suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:49:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.