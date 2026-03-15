Büyükçekmece\'den Fenerbahçe\'ye Tepki

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde oynanan ONVO Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak Büyükçekmece'den resmi bir açıklama yapıldı. Kulüp, Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik ederken, maç sonrası kendilerini ve kulüp başkanlarını hedef alan açıklamaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Öncelikle Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nü bugünkü galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Ancak maçın ardından Kulübümüzü ve Kulüp Başkanımızı hedef alan, gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapılması ve bu açıklamalar üzerinden sanal medya ortamında kulübümüze ve başkanımıza yönelik hakaret içerikli paylaşımların teşvik edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Sporun birleştirici ruhuna zarar veren bu tür sorumsuz açıklamaları kınıyor; Kulübümüzü ve Kulüp Başkanımızı kamuoyu nezdinde hedef haline getiren kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını ve suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.