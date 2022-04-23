Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika
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Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı

23.04.2022 12:43
Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Epe Federasyon Kupası, Şanlıurfa'da başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Epe Federasyon Kupası, Şanlıurfa'da başladı.

Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda erkekler ve kadınlar kategorisinde 66 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 2 gün sürecek.

Müsabaka gözlemcisi İbrahim Bacak, AA muhabirine, 14 ilden 19 kulüp sporcularının katılımıyla müsabakaların başladığını söyledi.

Müsabakalara 30 kadın 36 erkek sporcunun katıldığını ifade eden Bacak, "Maçlar sonunda dereceye giren sporcular, Avrupa, dünya ve İslam Oyunları'ndaki yerlerini alacaklar. Sporcularımız heyecanlı, bizler de onların heyecanlarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı
Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı
Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı
Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı

YORUMLAR
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Büyükler Epe Federasyon Kupası yarın başlıyor Büyükler Epe Federasyon Kupası yarın başlıyor

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika
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