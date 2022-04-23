Büyükler Epe Federasyon Kupası Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Epe Federasyon Kupası, Şanlıurfa'da başladı.

Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda erkekler ve kadınlar kategorisinde 66 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 2 gün sürecek.

Müsabaka gözlemcisi İbrahim Bacak, AA muhabirine, 14 ilden 19 kulüp sporcularının katılımıyla müsabakaların başladığını söyledi.

Müsabakalara 30 kadın 36 erkek sporcunun katıldığını ifade eden Bacak, "Maçlar sonunda dereceye giren sporcular, Avrupa, dünya ve İslam Oyunları'ndaki yerlerini alacaklar. Sporcularımız heyecanlı, bizler de onların heyecanlarını paylaşıyoruz." diye konuştu.